Аномальное лето обрисовало мрачное будущее для Европы

Этим летом Западная Европа изнывала от палящего зноя, который был самым сильным за всю историю наблюдений. Более половины континента страдало от «очень сильного» теплового стресса, когда температура поднималась выше 38°C, пишет The Guardian.
Согласно обновленным данным европейской программы мониторинга климата Copernicus, с июня по август температура приземного воздуха в Западной Европе была на 2,5°C выше среднего значения за последнее десятилетие. В то же время более умеренная, но все равно губительная жара на остальной части континента сделала это лето третьим самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.
Это открытие было сделано на фоне беспрецедентно сильного явления Эль-Ниньо, которое повышает глобальные температуры и приводит к экстремальным погодным явлениям от Южной Америки до Австралии. Ожидается, что это естественное потепление в океане, которое побило температурный рекорд за несколько месяцев до ожидаемого пика в конце года, приведет к тому, что к февралю число смертей, связанных с жарой, увеличится почти на полмиллиона.
В Европе, где последствия Эль-Ниньо ощущаются в основном косвенно — например, через рост цен на продукты и инфляцию, — сильная жара этим летом стала результатом загрязнения атмосферы выбросами от сжигания ископаемого топлива.
В отчете говорится, что по меньшей мере 60% Западной Европы этим летом страдали от температуры выше 30°C в течение 17 дней. В 2003 году, который также был отмечен сильной жарой, это наблюдалось 11 дней, а в 2025 году — всего семь. Сильная жара привела к рекордным 13 дням “очень сильного” теплового стресса по всей Западной Европе.
В Европе аномально рано установилась летняя погода, когда в конце мая ученые-климатологи пришли в замешательство от мощной волны тепла, а сильная жара сохранялась даже в сентябре, говорится в отчете. Повторяющиеся волны жары, ставшие еще более жаркими и распространенными из-за изменения климата, унесли жизни десятков тысяч людей по всему континенту, уничтожив урожай и остановив электростанции.
“Последствия вышли далеко за рамки температурных рекордов — они повлияли на доступность воды, энергетические системы, транспорт, экосистемы и здоровье людей, — сказала Саманта Берджесс, климатолог из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. — Поскольку климат продолжает нагреваться, подобные события подчеркивают важность повышения устойчивости к все более взаимосвязанным климатическим рискам”.
Сочетание экстремальных температур, засухи и пожаров оказалось особенно разрушительным. В отчете отмечается, что температура поверхности моря в Европе этим летом также побила рекорды, в то время как летний сток рек континента был самым низким более чем за 30 лет. Жаркая погода и повсеместная засуха способствовали распространению лесных пожаров.
Согласно данным, опубликованным в среду Европейской информационной системой по лесным пожарам, в 2026 году погодные условия для возникновения пожаров были самыми неблагоприятными за всю историю наблюдений. К концу сентября площадь выгоревших лесов составила 680 000 гектаров, что стало третьим худшим показателем за всю историю наблюдений после миллиона гектаров, выгоревших в это же время в 2025 году, и 768 000 гектаров, выгоревших в 2022 году.
Дым, представляющий собой одну из самых серьезных угроз для здоровья человека, выбросил в атмосферу на 30% больше мелкодисперсных твердых частиц, чем в среднем за последние два десятилетия.