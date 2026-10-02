Беженцев начали вывозить в страну, охваченную войной

Суда с беженцами из Малайзии вошли в территориальные воды Мьянмы

Три корабля ВМС Мьянмы доставили в территориальные воды страны 1476 граждан, репатриированных из Малайзии. Об этом сообщает государственная газета Global New Light of Myanmar.

Людей вывезли из малазийских лагерей для задержанных иммигрантов. Ранее они отбыли наказание за незаконное пребывание и нарушение правил.

Ожидается, что суда прибудут в Янгон в течение нескольких дней.

ООН заявила, что условия в Мьянме не способствуют безопасному возвращению беженцев. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Келли Карри призвала Малайзию прекратить репатриацию.

Мьянма находится в состоянии гражданской войны с 2021 года. Пока неясно, были ли среди возвращающихся представители меньшинства рохинджа.

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