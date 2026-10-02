«Больше, чем образовательная услуга»: до конца года все учителя получат особый статус

В Минпросвещения пообещали до Нового года утвердить документы, которые помогут поддержать молодых педагогов. Особенно тех, кто только пришел в школу после окончания педагогического вуза. Кроме того, в ведомстве заверили, что в соответствии с недавним указом президента плодотворно работают над положением об особом статусе учителя. Ранее сообщалось, что положение о статусе школьного педагога «сформируют», а потом вынесут на общественное обсуждение.

«МК» неоднократно писал об идеях и предложениях, направленных на поддержку учителей. Предлагалось сделать педагогов госслужащими, учредить особую учительскую ипотеку с низкой ставкой, дать учителям профильные пенсионные льготы с ранним выходом на пенсию. А еще установить на региональном или муниципальном уровне учительские льготы на оплату ЖКХ и транспорт, на поездки или посещение музеев. Отдельные пункты из числа рациональных инициатив уже внедрены и работают. Другие «зависли» и проговаривались неоднократно за годы дискуссии об особом месте учителя в нашем обществе. Но есть и проекты, которые не будут внедрены никогда, в том числе из-за противодействия самих учителей.

Молодые специалисты в школе — еще одна щепетильная педагогическая тема. Даже после 2023 Года педагога и наставника, когда каждому зеленому и необстрелянному новичку прочили умудренного стажем, доброжелательного ментора. Но, очевидно, что сложность при начале трудовой деятельности в школе остается. И какая-то (возможно, значимая) часть педагогов выпадает из школьной системы на первом-втором году работы учителем.

— Нормативные документы министерством просвещения готовятся, до конца года будут утверждены, в том числе о поддержке молодых педагогов, которые только переступают после педагогического университета порог школы, — сказал Сергей Кравцов. Министр также напомнил об «особом статусе и общественной значимости» профессии учителя, над которым корпеют в ведомстве.

Невидимый постороннему глазу ресурс поддержки для учителей можно найти в Сети. Учительские паблики обычно создают и ведут зумеры, но более старшие коллеги туда тоже заходят.

Накануне профессионального праздника школьных педагогов, «МК» решил навестить такие площадки молодых специалистов. И подчерпнул оттуда разные, откровенные, а порой и анонимные впечатления о работе.

Денис, молодой учитель истории и обществознания из Волгоградской области, вернулся преподавать в свою «родную» сельскую школу. Он считает, что «мужчинам-педагогам, сложнее, чем женщинам», сложнее вызвать ученика на откровенность, чтобы поговорить с детьми о чем-то их личном». При этом он подчеркивает особую роль школы именно в деревне: «Школа — это своего рода градообразующее предприятие. Если закрыть школу в селе, то село умрет».

Елена, учитель истории и обществознания из Курганской области, откровенно высказывается о зарплате: «По сельским меркам, зарплата не самая маленькая, в среднем 40 тысяч рублей. Но! В эту сумму входит все: и ставка, и совмещение, и стимулирующие, и доплата за классное руководство...» При этом девушка не жалуется, а говорит о главном: «Главное, считает она, научить школьников быть людьми».

Юная Анастасия, учитель английского из Самары, первый год работает в школе после окончания университета. 23-летняя девушка признается, что выбрала профессию и пришла в школу спонтанно, не очень представляя, что ее ждет. Первым делом пришлось «выработать голос и характер». Но самое любимое — тот момент, когда дети бегут навстречу с криком: «Привет, Анастасия Евгеньевна!» «Они обнимаются, говорят, как скучали, ждали, сделали домашнее задание... Эта детская искренность, теплота, любовь меня вдохновляют».

Во все времена было известно, что учитель — работа не для каждого. Педагогу нужно хорошо знать психологию (и уметь эти знания применить). Высокая ответственность за детей, стрессоустойчивость, многозадачность, эрудированность в разных областях и неконфликтность — далеко не весь перечень компетенций и личных качеств учителя. Поэтому, и жалобы на подобных сетевых ресурсах нередки.

28-летняя Юлия из Ленобласти признается, что долго у нее в ушах стояли слова второклассника: «Вы в этой школе никто, вы просто услуга». Понятно, что такое идет только из семьи. И многие педагоги, действительно, жалуются на хамство родителей учеников. А попытки привести взрослых в чувство сопровождаются рефреном: «Терпи, ты же учитель. Это призвание!»

Проблема с «образовательной услугой» в школе, понятой частью населения в контексте «потребитель всегда прав», тоже часто возникает на разных уровнях обсуждения. А ведь упоминание об «услуге» исчезло из закона «Об образовании» в 2022 году. И не просто пропало оттуда, но было исключено оттуда особым указом Путина.

Еще есть такая общая фраза: «у учителя тяжелая работа» (потому и отпуск большой). И с преподаванием не всегда справляются те, кто раньше такой рутины, детского столпотворения и занятости не ведали. Сибирячка Анастасия, 26 лет, учитель русского языка и литературу пишет, что впервые годы работы, «тонула в тетрадях и журналах, приходила домой с сорванным голосом». А вечером опять тетради… Срывалась, «иногда я кричала на детей, а потом плакала, потому что мне было противно от себя».

А вот что о педагогических тяготах и торжествах рассказала ее землячка Майя, школьный учитель с 40-летним стажем. Она сравнила учительскую деятельность с лесной дорогой. Иногда это ровный и светлый путь, а порой дорога превращается в колею. И «приходится бороться с усталостью, недопониманием, бюрократией, порой с равнодушием учеников и сопротивлением родителей». Но именно светлые моменты — «улыбка ребенка, блеск глаз, осознанное «я понял!» — возвращают силы учителю: «Когда понимаешь, что твой труд сделал кого-то сильнее, умнее, добрее, ощущаешь настоящее счастье!»