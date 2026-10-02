Дан ответ наибольшей боязни немцев: неожиданный страх

Оказалось, что рост стоимости жизни остаётся главным страхом немцев в 2026 году. Согласно опросу, 59 процентов респондентов назвали его основной проблемой. Исследование «Страхи немцев» показало также, что опасения по поводу политики Трампа и войны с участием Германии заметно ослабли, а средняя оценка политиков составила 4,1 балла из 6.

Чего больше всего боятся немцы в 2026 году? Войн? Глобальных кризисов? Неправильно: больше всего их беспокоит рост стоимости жизни. Граждане Германии проявляют большую политическую активность, чем когда-либо за последнее время, о чём свидетельствует высокая явка на сентябрьских выборах в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге. Немцы горячо обсуждают вопросы иммиграции, предстоящие реформы в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения и долгосрочного ухода, а также демократию и верховенство права, но больше всего их пугает рост стоимости жизни в Германии, которая становится всё более высокой. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы исследования «Страхи немцев» за 2026 год.

Оказалось, что с начала мая по конец июля 2026 года исследователи опросили около 2400 немецкоязычных граждан в возрасте от 14 лет и старше. Рост стоимости жизни снова стал их главной проблемой, как и на протяжении многих лет.

Политолог Изабель Боруцки объяснила почему: «Цены на основные товары — энергоносители, жильё и продукты питания — заметно выросли. Это сокращает финансовые возможности для отдыха, путешествий и покупок. Люди могут позволить себе всё меньше и меньше».

Исследование также показало, что люди прекрасно осведомлены о серьёзном кризисе в системе социального обеспечения Германии. Большинство людей также понимают, что налоги и взносы будут расти, поэтому страх перед повышением налогов сильнее, чем в предыдущие годы.

«За страхом перед повышением налогов и сокращением пособий стоит вопрос справедливости: люди задаются вопросом, кто будет нести расходы, связанные с модернизацией, — заявила Боруцки. — И они беспокоятся: "Могу ли я по-прежнему рассчитывать на получение положенных мне пособий?"».

Незначительное большинство опрошенных опасаются, что число беженцев в Германии превысит их возможности, и этот страх занимает третье место среди всех опасений. Но когда речь заходит о глобальных потрясениях, немцы не так обеспокоены: по словам исследователя Гриши Брауэр-Рабинович, только 45% респондентов опасаются, что политика президента США Дональда Трампа делает мир более опасным местом.

«Это значительно меньше, чем во время его первого президентского срока», — отметила она, напомнив, что в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, 69% респондентов ответили на тот же вопрос, что это их очень напугало. По словам политологов, после многих лет постоянных геополитических тревог люди начинают привыкать к этому.

Политолог Боруцки возлагает основную ответственность за сложившуюся ситуацию на нынешнее правительство, состоящее из представителей консервативного Христианско-демократического союза и левоцентристской Социал-демократической партии Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, которое пришло к власти в мае 2025 года. После распада предыдущего коалиционного правительства многие связывали с новой коалицией надежды на усиление лидерства, снижение конфликтности и быстрый экономический подъём.

«Но этого не произошло, — заключает Боруцки. — Между громкими заявлениями и ощутимыми результатами образовался разрыв. Люди разочарованы и теряют доверие».