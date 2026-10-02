Диетолог рассказала, какие продукты помогают стать энергичнее осенью

Диетолог Бейли: осенью стоит есть больше клетчатки и не пить много кофе

Осенью поддержать уровень энергии помогут продукты, богатые белком, клетчаткой и сложными углеводами. Диетолог и специалист по метаболическому здоровью Флора Бейли рассказала, как скорректировать рацион в это время года, пишет The Independent.

По словам специалиста, основу осеннего меню могут составить корнеплоды — морковь, свекла, батат и брюква. Также она рекомендует есть больше темной листовой зелени. Такие продукты содержат клетчатку и помогают сделать питание более насыщенным.

Бейли советует добавлять источник белка в каждый прием пищи. Для этого подойдут рыба, мясо, греческий йогурт и бобовые. Среди полезных вариантов она отдельно отмечает жирную рыбу, например лосося и скумбрию.

Врач также рекомендует выбирать сложные углеводы вместо продуктов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. В качестве перекуса она предлагает цельнозерновой тост с арахисовой пастой или яйцом, орехи, семечки и фрукты.

При этом специалист призвала не пытаться постоянно компенсировать усталость кофе. По ее словам, кофеин может временно замаскировать чувство усталости, но не устраняет ее причину. Также Бейли напомнила о необходимости пить достаточно жидкости в течение дня.

Читайте также: Врачи рассказали, какая рыба опасна для детей