До 30 лет без секса: каждый пятый зумер все еще невинен

Сексуальная активность тех, кому сегодня от 18 до 30, находится на историческом минимуме – это засвидетельствовала неумолимая статистика. Аналитик назвали полученные данные «феноменом сексуальной рецессии», отнеся явление ко всему поколению зумеров.

Отечественные ученые, правда, оговариваются: условное деление поколений, хотя и весьма распространено, научным не является. Так к зумерам с небольшими вариациями во всем мире относят людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, таким образом младшим представителям так называемого поколения Z проявлять избыточную секс-активность еще просто-напросто рано. Что, впрочем, не помешало «секс-рецессии зумеров» стать одной из самых обсуждаемых тем в современной социологии.

– Согласно данным различных исследований, в частности отчетам западных исследовательских групп General Social Survey и Pew Research Center о проведенных опросах, доля молодых людей, не имеющих сексуальных партнеров, неуклонно растет, – говорит социолог Михаил Петровский. – Выводы, сделанные из полученных цифр в разных странах, почти идентичны. Аналитики солидарны, что в том, что зумеры во всем мире стали меньше заниматься сексом, в первую очередь повинна их избыточная цифровая активность. Многим мешает завести партнера не что-то, а смартфон.

«Третьими лишними» в постели сочли именно гаджеты большинство исследователей. Цифровая замена реальности – титульная причина отказаться от реальных отношений.

– Социальные сети и стриминговые сервисы предлагают мгновенный дофамин (в народе «гормон удовольствия) без риска отказа, социальной неловкости или необходимости выстраивать глубокую эмоциональную связь, – полагает психолог Лев Шацкий. – К примеру, вместо того чтобы идти на свидание, где нужно проявлять инициативу, молодой человек выбирает комфортный вечер с видеоиграми или просмотром сериалов. «Безопасный» способ удовлетворения потребностей, не требующий навыков коммуникации, предлагает, увы, и порнография. Хотя, безусловно, печально, когда у человека в самом расцвете молодости и сексуальности реальные любовные переживания подменяет именно она…

Медики и социологи выделяют еще ряд наиболее вероятных причин такого явления. Например, завышенные стандарты и страх неудачи. Эпоха социальных сетей создала культ «идеальной картинки». Зумеры часто чувствуют давление: нужно быть успешным, красивым и иметь «идеальные» отношения, как у инфлюенсеров – тех, на кого они равняются. К примеру, девушка, насмотревшись в соцсетях на «идеальные свидания» и «высокостатусных мужчин», подсознательно боится начинать отношения с «обычным» сверстником, опасаясь, что реальность не дотянет до заданного стандарта. Это приводит к тому, что у психологов называется «параличом выбора»: страдающий им просто не может выбрать партнера, дотягивающего до искусственно заданной соцсетями планки.

Еще один фактор вынужденного целомудрия – экономическая нестабильность и «инфантилизм». Секс и вообще отношения требуют пространства и приватности, а высокая стоимость жилья вынуждает многих зумеров жить с родителями до 25-30 лет.

– Мы нередко сталкиваемся с тем, что молодые люди и девушки 20-25 лет не просто живут с родителями, но в одной комнате с младшими сестрами или братьями, – рассказывает семейный психолог Светлана Деркач. – Это тот случай, когда интим испортил именно жилищный вопрос. Даже если они в кого-то влюбятся, не на улице же им встречаться! На почасовые отели у молодежи денег, как правило, нет. А вечеринки с ночевками на квартирах и дачах друзей, где нет взрослых, остались в молодости их мам и пап. Сегодня, насколько мне известно, подобные квартирники почти не практикуются. Молодежь если и выходит в «реал», то это кафе, бар или клуб. Но предаваться там любовным утехам сегодня не только аморально, но и наказуемо административными штрафами…

Отсутствие физической возможности для приватности, оно же «бытовое препятствие как тормоз развития интимной жизни», выделяется не только отечественными исследователями, но и в тех странах, где молодежь принято выпускать в самостоятельную жизнь отдельно от родителей с 18-20 лет. Но и они чаще всего либо живут в университетских кампусах – то есть в общежитиях, либо из экономических соображений делят съемное жилье со сверстниками. И на них помимо бытовых неудобств влияет также так называемая «интимная тревожность», по мнению ученых, свойственная всем зуммерам.

Заокеанские исследователи, например, и вовсе назвали зумеров самым тревожным поколением из трех последних. К расцвету их сексуальности понятия «consent» (согласия) и нарушения границ стали настолько важными и одновременно размытыми, что многие молодые люди боятся сделать лишний шаг, чтобы не быть обвиненными в домогательствах или нарушении личного пространства. К примеру, молодой человек, опасаясь неверно истолковать сигналы девушки, предпочитает вообще не проявлять инициативу. В результате оба партнера остаются в пассивном ожидании, которое может затянуться на месяцы.

А вот как выглядит проблема в цифрах, полученных заокеанскими учеными:

Каждый 5-й (около 20%) среди тех, кому сегодня 18–25 лет, никогда не состоял в романтических отношениях. Это связывают с тем, что знакомства полностью перешли в онлайн-формат, где алгоритмы приложений для знакомств часто создают иллюзию выбора, но затрудняют реальную встречу.

У трети (около 30-33%) молодых людей за последние 3 месяца не было ни одного полового контакта. Пикантная ремарка: это не всегда означает отсутствие полового партнера. Он может быть, но вот интимные встречи с ним – реже одного раза в три месяца. Это указывает на то, что затяжное сексуальное воздержание стало нормой жизни даже для тех, у кого есть все для безбедного интима – здоровье, молодость и партнер. Иначе почему по сравнению с нулевыми среднее количество сексуальных контактов в год у молодежи в развитых странах упало почти на 15-20%?

Сексологи, правда, не отчаиваются, полагая, что сексуальная рецессия – не столько «вымирание», сколько изменение приоритетов. Просто для многих зумеров карьера, ментальное здоровье, саморазвитие и цифровая социализация стали важнее, чем биологическая потребность в сексе. Что, впрочем, не отменяет риски подобного поведения, а они нешуточные. Отсутствие опыта реального общения ведет к дефициту навыков эмпатии и разрешения конфликтов: «виртуальная жизнь» не учит договариваться с живым человеком, что лишь усугубляет уже сформированную тревожность. И если ничто не изменится, мы можем дожить до времен, когда привычный старшим поколениям интим стан