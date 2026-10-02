Эксперты рассказали о способе улучшения качества сна

Розовый шум может способствовать более качественному сну и восстановлению организма. Об этом рассказали врач общей практики Дебора Ли и специалист по изучению сна Лора Льюис, комментируя для издания HuffPost влияние различных звуков на ночной отдых.

По словам Ли, розовый шум охватывает тот же частотный диапазон, что и белый, однако высокие частоты в нем менее выражены. Благодаря этому звук воспринимается более мягким и естественным. Его характерными примерами называют шелест листвы и шум морских волн.

Льюис отметила, что воздействие розового шума в определенные фазы сна потенциально способно усиливать медленные электрические волны головного мозга. Именно такие колебания особенно характерны для глубокого сна.

Исследовательница предполагает, что подобная звуковая стимуляция может улучшать восстановительные процессы и способствовать удалению из мозга продуктов обмена веществ. При этом речь идет о потенциальном эффекте, изучение которого продолжается.

Читайте также:

Врачи назвали худшее время отхода ко сну.

Названы глaвные причины ухудшения качества сна в среднем возрасте.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.