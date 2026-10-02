Еще четыре аэропорта России были временно закрыты

Росавиация вводила ограничения в аэропортах Ижевска, Кирова, Перми и Бугульмы

В аэропортах Ижевска, Кирова, Перми и Бугульмы вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Позже в ведомстве отметили, что воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. Ограничения ранее вводились для обеспечения безопасности полетов.

В течение суток аналогичные меры действовали в ряде российских аэропортов. В частности, ограничения вводились в Пензе, Саратове, Волгограде и Сочи. Причем сочинский аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов дважды.

Кроме того, аэропорт Внуково работал в особом режиме, принимая и отправляя самолеты по согласованию с соответствующими органами.

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