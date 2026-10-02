Ещё в одном регионе пообещали морозы

В Новосибирске 2 октября ночью ожидается плюс 3–5, местами до минус 1 с заморозками. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, днем температура составит плюс 16–18. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду, без осадков при небольшой облачности.

В Новосибирской области 2 октября ночью ожидается плюс 1–6, местами при прояснениях до минус 4. Днем — плюс 16–21, местами плюс 10–15. Ночью и утром местами туманы, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее сообщалось о погоде в Санкт-Петербурге и Москве.

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