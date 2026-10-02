Гарбузов: КМЗ помогает сохранять природу, взяв под опеку альпаку из Московского зоопарка

Карачаровский механический завод (КМЗ) присоединился к программе попечительства Московского зоопарка и взял под опеку альпаку. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«КМЗ стал попечителем альпаки в Московском зоопарке и взял на себя заботу о животном. Выбор подопечного связан с собственной разработкой завода: название “Альпака” носит интеллектуальная система управления лифтами», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Интеллектуальная система «Альпака» создана специалистами КМЗ для управления лифтовым оборудованием. Она применяется в том числе в высотных зданиях до 64 этажей. Система учитывает пассажиропоток и распределяет вызовы между группой, в которую входит до шести подъемников.

«Для нас это возможность внести свой вклад в сохранение природного разнообразия и поддержать важную для города инициативу», — отметил генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский.

Средства, которые поступают в рамках программы попечительства, используются для обеспечения животных всем необходимым.

«Программа опеки — это не просто финансовая поддержка, это настоящее партнерство, в основе которого лежит забота о животных», — отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кроме того, помимо участия в программе Московского зоопарка, КМЗ занимается социальными проектами, связанными с созданием доступной городской среды.