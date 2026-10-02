Из-за бунта студентов во Франции закрыто больше 400 школ

На территории Франции более 400 школ и лицеев прекратили работу, ещё сотни учебных заведений перешли на дистанционный формат. Поводом стали массовые акции старшеклассников, которые за считанные дни вылились в уличные стычки по всей стране, передаёт France 24.

К утру 2 октября правоохранители задержали порядка 2 тыс. человек, при этом две трети из них поместили под стражу. В Нанте полностью сгорел фасад лицея имени Нельсона Манделы, в Страсбурге поджигали автомобили, а в Сен-Дени и Лилле бойцы спецназа применяли против подростков слезоточивый газ и дубинки. География беспорядков охватила территорию от Лилля до Марселя.

Отправной точкой стали точечные забастовки, вспыхнувшие в конце сентября в пригородах Парижа. Затем через социальные сети волна недовольства распространилась очень быстро. Учащиеся старших классов говорят о резкой нехватке преподавателей, наполняемости классов до 35 человек и учебном дне с 8:00 до 18:00. На фоне того, как Макрон продвигает в парламенте урезание социальных статей и увеличение военных расходов, молодёжь выходит на улицы, выступая против разрушения системы образования.

Премьер-министр Лекорню созвал кризисный штаб. Официальные структуры стали называть выступления школьников «городскими беспорядками». В Елисейском дворце полагают, что за акциями стоит левая партия «Непокорённая Франция» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Меланшон со своей стороны обвинил правительство в жестоком подавлении молодых людей. Сами старшеклассники в беседах с прессой описывают происходящее как стихийный крик отчаяния против курса на жёсткую экономию.

Школьные протесты во Франции переросли в «городское насилие»

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