«Как будто грузовик проехал»: в России растет заболеваемость ковидом

«Много больных COVID-19, болеют люди среднего возраста, в основном заражаются в рабочих коллективах. Болезнь протекает относительно легко, но, со слов переболевших, противно: как будто грузовик по телу проехал», — говорит эпидемиолог Михаил Фаворов.

Россияне все чаще жалуются на заболевание COVID-19. Обязательное тестирование давно кануло в Лету, но люди делают тесты самостоятельно и узнают о положительных результатах на SARS-CoV-2.

Как сообщил на днях экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, в стране действительно растет заболеваемость COVID-19, и главную скрипку в нынешней вспышке играет подвариант омикрон-штамма коронавируса «Эрис».

«Сейчас в Москве действительно фиксируют рост числа положительных домашних тестов на COVID-19. Важно помнить простые и проверенные правила: как не лечиться самостоятельно, на какие симптомы обратить внимание и когда обращаться к врачу», — рассказала «МК» врач-терапевт НМИЦ ЛРЦ Минздрава РФ Алина Кириченко.

Основные принципы домашнего лечения, по словам доктора Кириченко, таковы: «Положительный тест — это повод считать, что у вас, вероятно, COVID-19, и изолироваться от других (минимум 5 дней от появления симптомов или от даты теста при бессимптомном течении). Сообщите близким и людям из «контактов по риску»; при работе в медучреждении или социальной сфере следуйте правилам работодателя. Отдых, обильное тёплое питьё и контроль температуры — важные базовые меры.

Чего не следует делать при заболевании ковидом

- Принимать антибиотики без назначения врача: они не действуют против вирусов и увеличивают риск побочных эффектов и устойчивости бактерий.

- Использовать профилактически кортикостероиды, плазму, иммуномодуляторы или антикоагулянты без чётких показаний и наблюдения врача.

- Полагаться на несертифицированные или не подтверждённые методы (например, «детокс»-смеси, народные средства вместо наблюдения) как на замену медицинской помощи.

«Обратитесь к врачу, если появляется любой из следующих признаков: затруднённое дыхание, одышка при небольших нагрузках или в покое; падение сатурации (SpO2) ниже 94% на бытовом пульсоксиметре; выраженная боль или давление в груди; сильная или нарастающая спутанность сознания, нарушение ориентации, резкая слабость; стойкая высокая температура >38,5 °C, не сбиваемая жаропонижающими; нарушения мочеиспускания, синюшность губ или лица. А если вы в группе высокого риска (пожилой возраст, иммуносупрессия, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни лёгких, беременность), обратитесь к врачу даже при относительно лёгких симптомах для оценки необходимости специфической терапии», — рекомендует Алина Кириченко.