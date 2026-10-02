Какой сегодня праздник: 2 октября 2026 года

2 октября 2026 года — 275-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 90 дней. Этот день богат на профессиональные, международные и народные праздники, а также на значимые исторические события. Рассказываем, что отмечают сегодня в России и мире.

Праздники в России сегодня: 2 октября 2026 года

День среднего профессионального образования — официальный праздник студентов, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. Именно 2 октября 1940 года в СССР был принят указ «О государственных трудовых резервах», заложивший основу системы профессионального обучения рабочих кадров.

— официальный праздник студентов, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. Именно 2 октября 1940 года в СССР был принят указ «О государственных трудовых резервах», заложивший основу системы профессионального обучения рабочих кадров. День метростроителя — профессиональный праздник специалистов, которые проектируют и строят метрополитен: проходчиков, инженеров, монтажников, геодезистов и представителей других профессий. Дата выбрана в память о 2 октября 1931 года, когда было утверждено положение о Метрострое — организации, создавшей первые линии московского метро.

Кроме того, в России 2 октября отмечается День детской музыки — в этот день музыкальные школы, преподаватели и творческие организации проводят концерты, открытые уроки и занятия, знакомящие детей с музыкой и разными инструментами.

Международные праздники сегодня: 2 октября 2026 года

Международный день ненасилия — учреждён ООН в честь дня рождения Махатмы Ганди, одного из идеологов ненасильственного сопротивления.

— учреждён ООН в честь дня рождения Махатмы Ганди, одного из идеологов ненасильственного сопротивления. Международный день социального педагога — профессиональная дата специалистов, помогающих детям и семьям справляться с социальными и образовательными трудностями.

— профессиональная дата специалистов, помогающих детям и семьям справляться с социальными и образовательными трудностями. Всемирный день сельскохозяйственных животных — праздник, посвящённый животным, которых разводят в сельском хозяйстве. В этот день проводят просветительские акции и рассказывают об ответственном отношении к ним.

— праздник, посвящённый животным, которых разводят в сельском хозяйстве. В этот день проводят просветительские акции и рассказывают об ответственном отношении к ним. День профтехобразования — отмечается в странах СНГ.

Среди необычных праздников этого дня — Всемирный день улыбки (учреждён в честь создания знаменитого жёлтого смайлика художником Харви Боллом в 1963 году), День рождения электронной почты (первое сетевое письмо отправил Рэй Томлинсон в 1971 году, он же предложил использовать знак @), а также День аудиофила — праздник любителей качественного звука и аудиотехники. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 2 октября 2026 года

По православному календарю 2 октября (19 сентября по юлианскому стилю) совершается:

Память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276 год);

Память благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев;

Память преподобного Алексия Зосимовского (Соловьёва) (1928);

Память священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера и с ним двух мучеников (1918);

Память священномученика Николая Искровского, пресвитера (1919);

Память священномученика Нила Смирнова, пресвитера, преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы (1938);

Память мученика Зосимы пустынника (IV век);

Память благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1147).

Что можно и нельзя делать сегодня: 2 октября 2026 года

2 октября 2026 года православные христиане вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру в III веке, а также преподобного Зосиму Киликийского — пустынника, которого на Руси почитали как покровителя пчёл и пасечников. В народном календаре этот день носит название Трофимов день, Трофим и Зосима или Пчелиная девятина. В 2026 году дата выпадает на пятницу, а значит, день постный.

Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы связаны с этой датой.

Почему день называют Пчелиной девятиной

В начале октября на Руси завершался медосбор, и пасечникам предстояло подготовить пчелиные семьи к зиме. На эту работу отводили девять дней — с 2 по 10 октября включительно. Именно поэтому период получил название Пчелиная девятина.

Святого Зосиму считали заступником пчёл и людей, занимающихся пчеловодством. С его именем связывали благополучие пчелиных семей, сохранность ульев зимой и будущий медовый урожай.

Что можно и нужно делать сегодня: 2 октября 2026 года