Какой сегодня праздник: 2 октября 2026 года

- Праздники в России сегодня: 2 октября 2026 года
- Международные праздники сегодня: 2 октября 2026 года
- Какой сегодня церковный православный праздник: 2 октября 2026 года
- Что можно и нельзя делать сегодня: 2 октября 2026 года
- Что можно и нужно делать сегодня: 2 октября 2026 года
- Что нельзя делать сегодня: 2 октября 2026 года
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Праздники в России сегодня: 2 октября 2026 года
- День среднего профессионального образования — официальный праздник студентов, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. Именно 2 октября 1940 года в СССР был принят указ «О государственных трудовых резервах», заложивший основу системы профессионального обучения рабочих кадров.
- День метростроителя — профессиональный праздник специалистов, которые проектируют и строят метрополитен: проходчиков, инженеров, монтажников, геодезистов и представителей других профессий. Дата выбрана в память о 2 октября 1931 года, когда было утверждено положение о Метрострое — организации, создавшей первые линии московского метро.
Кроме того, в России 2 октября отмечается День детской музыки — в этот день музыкальные школы, преподаватели и творческие организации проводят концерты, открытые уроки и занятия, знакомящие детей с музыкой и разными инструментами.
Международные праздники сегодня: 2 октября 2026 года
- Международный день ненасилия — учреждён ООН в честь дня рождения Махатмы Ганди, одного из идеологов ненасильственного сопротивления.
- Международный день социального педагога — профессиональная дата специалистов, помогающих детям и семьям справляться с социальными и образовательными трудностями.
- Всемирный день сельскохозяйственных животных — праздник, посвящённый животным, которых разводят в сельском хозяйстве. В этот день проводят просветительские акции и рассказывают об ответственном отношении к ним.
- День профтехобразования — отмечается в странах СНГ.
Среди необычных праздников этого дня — Всемирный день улыбки (учреждён в честь создания знаменитого жёлтого смайлика художником Харви Боллом в 1963 году), День рождения электронной почты (первое сетевое письмо отправил Рэй Томлинсон в 1971 году, он же предложил использовать знак @), а также День аудиофила — праздник любителей качественного звука и аудиотехники.
Какой сегодня церковный православный праздник: 2 октября 2026 года
По православному календарю 2 октября (19 сентября по юлианскому стилю) совершается:
- Память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276 год);
- Память благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев;
- Память преподобного Алексия Зосимовского (Соловьёва) (1928);
- Память священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера и с ним двух мучеников (1918);
- Память священномученика Николая Искровского, пресвитера (1919);
- Память священномученика Нила Смирнова, пресвитера, преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы (1938);
- Память мученика Зосимы пустынника (IV век);
- Память благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1147).
Что можно и нельзя делать сегодня: 2 октября 2026 года
2 октября 2026 года православные христиане вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру в III веке, а также преподобного Зосиму Киликийского — пустынника, которого на Руси почитали как покровителя пчёл и пасечников. В народном календаре этот день носит название Трофимов день, Трофим и Зосима или Пчелиная девятина. В 2026 году дата выпадает на пятницу, а значит, день постный.
Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы связаны с этой датой.
Почему день называют Пчелиной девятиной
В начале октября на Руси завершался медосбор, и пасечникам предстояло подготовить пчелиные семьи к зиме. На эту работу отводили девять дней — с 2 по 10 октября включительно. Именно поэтому период получил название Пчелиная девятина.
Святого Зосиму считали заступником пчёл и людей, занимающихся пчеловодством. С его именем связывали благополучие пчелиных семей, сохранность ульев зимой и будущий медовый урожай.
Что можно и нужно делать сегодня: 2 октября 2026 года
- Утро начиналось с молитвы и меда. Верующие шли в храм на богослужение, где вспоминали мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта и Зосиму Киликийского. Пасечники отдельно молились о благополучии своих пчёл и хорошей зимовке пасеки. По утрам в течение Пчелиной девятины полагалось натощак съедать чайную ложку мёда и запивать её тёплой водой — считалось, что это укрепит здоровье перед холодами.
- Угощать медом и делиться сладостями. Хозяйки пекли калачи, оладьи, пряники и медовое печенье, подавали мёд родным, близким, соседям и обязательно нуждающимся. Щедрость в этот день считалась залогом благополучия: чем больше людей попробуют угощение, тем «слаще» пройдёт зима. Существовала примета: если не угостить нищего мёдом, весь год будет неудачным.
- Готовить ульи к зиме. Пасечники осматривали, утепляли и переносили ульи в омшаники — специальные помещения для зимовки пчёл. Если осень стояла тёплая, работу могли продолжить до окончания Пчелиной девятины.
- Устраивать Трофимовы вечерки. Со 2 октября световой день заметно сокращался, и вечера становились длиннее. Молодёжь собиралась на посиделки: незамужние девушки и холостые парни знакомились, пели, играли в народные игры, угощались мёдом и орехами. Такие встречи нередко становились первым шагом к сватовству. В народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо». Одиноким людям не рекомендовалось оставаться дома, чтобы не пропустить свою судьбу.
- Уделять внимание домашним животным. В этот день старались хорошо накормить питомцев, приласкать их и окружить заботой.
- Гадать на суженого. Девушки могли намазать пятки мёдом, трижды обойти кровать со свечой и прочитать наговор, чтобы увидеть будущего мужа во сне. Считалось также, что если пристально посмотреть в глаза понравившемуся парню, он непре