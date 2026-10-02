Киевляне бегут из столицы на фоне коллапса

Telegram-канал «Insider UA» сообщил, что жители Киева массово уезжают из столицы. Причиной назван транспортный коллапс, возникший после ударов российских военных по мостам через Днепр. По данным канала, в городе резко увеличилось количество квартир, сдаваемых в аренду.

В ночь на 2 октября российские силы атаковали автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Киеве. По информации Минобороны, этот объект задействовали для переброски украинских войск и военных грузов. До этого удары неоднократно приходились на Южный мост.

После этого власти столицы полностью закрыли Южный мост и ввели ограничения на двух других переправах. В результате в городе возникли огромные заторы, подорожали поездки на такси, а маршруты общественного транспорта пришлось скорректировать. Это усилило отток жителей.

Ранее сообщалось, что российские силы наносили удары по объектам логистики и связи в Киеве и области. В частности, был поражён дата-центр «Укртелеком» на улице Антоновича, обслуживавший ВСУ и хранивший большие объёмы данных. Также сообщалось об уничтожении склада материалов для производства дронов и предприятия ООО «Туканс».

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