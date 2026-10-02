Коммунальный разнобой: за тепло заплатим, за холод доплатим

Коммуналка в Томске выросла на рекордные 69%, но есть нюанс

С 1 октября россиянам в очередной раз повысили плату за коммунальные услуги. Между прочим, второй за год. Причем если в одном регионе коммуналка подорожает на 8%, то в другом — на 22%. А в Томске предельный индекс вообще достигает фантастических 69,19%. Правда, специалисты просят не пугаться: это еще не значит, что платежка вырастет на столько же. Спасибо, успокоили.

Особенно пенсионеров, которые еще зимой обнаружили в квитанциях суммы, сопоставимые с размером их пенсии. Попробуем разобраться, почему вода из крана в нашей стране стоит по-разному, и как отличить законное повышение от реального коммунального грабежа.

В России существует замечательная традиция. Каждый год мы встречаем Новый год, провожаем Масленицу и повышаем тарифы ЖКХ. В этом году решили не мелочиться и устроить населению праздник дважды. Сначала в январе — на 1,7%, затем в октябре. Чтобы граждане, не дай бог, не расслабились.

Впрочем, праздник получился не для всех одинаковым. В Хакасии и на Чукотке предельный индекс повышения коммунальных платежей составляет 8%, в Подмосковье — 12,8%, а в Ставропольском крае — 22%.

Вроде бы живем в одной стране. Вода в кране мокрая везде. Электричество одинаково бьет током. Отопление зимой должно греть, а не воспитывать характер. Но стоимость этих удовольствий почему-то определяется исключительно нашей обширной географией.

Самое интересное начинается, когда мы добираемся до Томска. Там установлен предельный индекс 69,19%. Нет, это не опечатка. Для части домов здесь действительно установили повышение, ради которого власти согласовали предельный индекс 69,19%, о чем скромно сообщили томчанам ещё в 2025-м году.

Можно предположить, что в стоимость отопления теперь включена персональная доставка теплого воздуха аж из Африки. Или что водопроводную воду начнут подавать исключительно из горных источников, предварительно освятив. Но нет. Объяснение, как всегда, прозаичнее.

— Цифра 69,19% сама по себе звучит пугающе, но это не означает, что житель Томска в октябре увидит платежку почти в полтора раза больше. Здесь важно не перепутать предельный индекс совокупной платы и тариф на конкретную коммунальную услугу, — объясняет юрист Инна Чемеркина.

То есть цифра настоящая, но пугаться ее не следует. Примерно, как на градуснике предельная температура нарисовано 40 градусов: но это же еще не значит, что у вас именно столько.

Юрист в сфере управления жилой недвижимостью Юлия Федорова объясняет, откуда вообще берется такая арифметика.

— Почему разница такая большая? Потому что одинаковой «себестоимости коммуналки» в России не существует. Тепло от крупной ТЭЦ в плотной городской застройке и тепло от небольшой котельной с изношенными сетями — экономически разные продукты, хотя строка в квитанции называется одинаково.

Оказывается, в расчетах учитывается буквально все: протяженность труб, вид топлива, плотность населения, износ оборудования, расходы на ремонт и зарплаты сотрудников. Получается, чем сложнее доставить гражданину горячую воду, тем дороже ему обойдется возможность помыться.

— В Томске превышение регионального уровня согласовывалось в связи с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций; для большинства муниципалитетов области установлен предел 14,9%. Поэтому фраза «в Томске коммуналка выросла на 69%» без пояснения некорректна, — уточняет Федорова.

Но вот что любопытно. Когда речь идет о повышении тарифов, изношенные сети неизменно становятся главным действующим лицом. Они старые, они требуют ремонта, им нужны деньги. И граждане снова платят. А когда зимой прорывает трубу, выясняется, что сети все еще старые и по-прежнему требуют ремонта. То есть их так и не отремонтировали, что ли?

— В коммунальной инфраструктуре накоплен большой объем необходимых ремонтов, при этом дорожают материалы, энергия, подрядные работы и труд. Но неверно говорить, что каждый дополнительный рубль тарифа автоматически идет «на замену труб», — говорит Юлия Федорова.

Странно, потому что гражданину, которому предлагают оплатить очередную модернизацию, хотелось бы хоть однажды однажды увидеть получившийся результат.

По словам эксперта, инвестиционные программы согласовываются, тарифные решения контролируют региональные регуляторы и Федеральная антимонопольная служба. Однако для жителей главный показатель куда как проще: стало ли меньше аварий и заменили ли наконец трубы, за ремонт которых они столько лет бессмысленно платят.

Сколько стоит обычная двушка?

Представим квартиру площадью 55 квадратных метров. Обычная семья, обычная люстра, обычная батарея.

Можно ли заранее узнать, насколько вырастет платеж?

— Посчитать, насколько подорожает «типовая двушка 55 метров», только по площади невозможно. Коммуналка зависит не только от квадратных метров: важны счетчики, число проживающих, расход воды и электричества, способ начисления отопления и конкретные тарифы в муниципалитете, — предупреждает Инна Чемеркина.

Юлия Федорова предлагает простой пример. Если до октября коммунальная часть платежа составляла 6000 рублей, то при росте на 15% получится 6900 рублей. При 22% — уже 7320. Разумеется, при одинаковом потреблении.

Казалось бы, разница всего в несколько сотен рублей. Но для бабушки, которая получает пенсию в 17000 в месяц, это продукты на несколько дней. Или лекарства, без которых не выжить. И главное, октябрьское повышение — не первое. В январе тарифы уже индексировали. А значит, сравнивать новые суммы только с сентябрьскими — значит забывать о том, что коммунальные платежи дорожали совсем недавно. К тому же наступает отопительный сезон. И итоговая квитанция может вырасти значительно выше объявленного индекса просто потому, что батареи начали греть.

Как не заплатить за чужую ошибку

Допустим, вы открыли платежку и обнаружили, что сумма выросла не на обещанные 15%, а на все 25%. Первая мысль понятна и подлежит цензуре. Вторая — позвонить в управляющую компанию и спросить, не перепутали ли вашу квартиру с небольшим заводом.

Впрочем, эксперты советуют начинать не со скандала, а с математики.

— Сначала нужно положить рядом две платежки и посмотреть, что изменилось: тариф или объем потребления. Начался отопительный сезон, вырос расход воды, сделали перерасчет — итоговая сумма может увеличиться сильнее индекса и без нарушения, — объясняет Инна Чемеркина.

Кроме того, предельный индекс распространяется не на всю квартплату, а только на коммунальные услуги. Содержание дома, капитальный ремонт и дополнительные услуги – это ещё причина подорожания. Иными словами, если государство ограничивает рост одной части квитанции, это еще не означает, что другая часть не преподнесет неприятный сюрпри