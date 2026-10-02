Кравцов рассказал, зачем нужны оценки за поведение в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, зачем необходимо введение оценки поведения учащихся в школах. По его словам, такая мера должна укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, сформировать дисциплину у школьников, а также защитить честь и достоинство педагога.

«Важно понять, как система оценки поведения устроена, в чем ее слабые места и когда она действительно делает школьную жизнь спокойнее», - добавил Кравцов.

Он считает, что оценка поведения в школах в том числе затрагивает формирование личности ученика. Результаты апробации будут тщательно проанализированы.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что до конца года будут готовы нормативные документы, в которых идет речь о поддержке молодых педагогов, которые только переступают после педагогического университета порог школы.

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