Ликсутов: МИПФ 2026 объединит промышленников и инвесторов

Второй Московский инвестиционно-промышленный форум пройдет с 20 по 25 октября на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Страной-партнером МИПФ 2026 станет Китайская Народная Республика.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно создаются условия для наращивания вложений в промышленность. Предприятиям доступно более 20 мер поддержки, которые позволяют как запускать новые производства, так и модернизировать действующие. Московский инвестиционно-промышленный форум стал одной из ключевых площадок для обсуждения развития экономического потенциала столицы и демонстрации инвестиционных возможностей», — сообщил Максим Ликсутов.

В центре деловой программы будут международное сотрудничество, искусственный интеллект и большие данные, а также их применение в промышленности.

В дни МИПФ на территории ОЭЗ «Технополис Москва» впервые в столице пройдет IV Международный форум особых экономических зон (IFSEZ-2026). В нем примут участие партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ОЭЗ «Технополис Москва» при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Москвы.

Кроме того, московский инвестиционно-промышленный форум пройдет в столице во второй раз.