Лосины со штрипками вернулись: как их носить с любой фигурой

Если вы застали времена аэробики, то наверняка помните эти модели. Если не застали — не беда: в 2026 году штрипки снова на пике популярности, но с важным отличием. В этом сезоне дизайнеры превратили их в полноценную альтернативу брюкам. Разбираемся, почему для этого тренда не нужна модельная внешность и как вписать его в свой гардероб.

На самом деле, лосины со штрипками периодически появлялись на модных радарах с начала 2020-х. Но ключевое отличие нынешнего возвращения штрипок от предыдущих волн популярности — контекст. Дизайнеры больше не воспринимают их как спортивную одежду. В коллекциях осень-зима 2026/27 Stella McCartney показала кремовые лосины в паре с теплым жакетом песочного оттенка, а у Mugler модели со штрипками больше напоминали брюки — с поясом, защипами на талии и рубашками с подчеркнутой линией плеч.

Силуэт тоже изменился — в современных моделях, хоть и называемых лосинами, между ногой и тканью вполне допустима прослойка воздуха.

Зато неизменной осталась практическая ценность штрипок: петля под стопой фиксирует ткань, не позволяя ей собираться в гармошку на щиколотке, и создает непрерывную вертикаль от бедра до носка. Это визуально вытягивает ноги даже у тех, кто не может похвастаться модельным ростом.

Самое важное — материал

Прежде, чем думать о фасоне и типе фигуры, разберитесь с тканью. Тонкий хлопковый трикотаж подчеркивает каждую складку и напоминает домашнюю одежду. Поэтому ищите плотные матовые материалы: понте, бифлекс с высоким содержанием эластана, качественный трикотаж с добавлением шерсти или кашемира. Модели с высокой посадкой и широким поясом, фиксирующим живот, помогут скорректировать нюансы фигуры. И избегайте горизонтальных швов спереди: они делят фигуру и добавляют объем там, где его быть не должно.

Как носить: общие правила

Для стилизации штрипок в 2026 году используйте контраст фактур и объемов. Облегающий низ требует более свободного верха. Оверсайз-рубашка из плотного поплина, свободный кашемировый свитер с высоким горлом, удлиненный тренч или кожаная куртка — все это работает. Если выбираете свитер или жакет, пусть он будет достаточно длинным, чтобы прикрывать бедра, но не настолько, чтобы превращать силуэт в бесформенное облако. Длинное пальто, доходящее до икр, завершит образ.

Интересная идея стилизации 2026 года — использование лосин со штрипками вместо колготок. Такой вариант позволяет носить их с любой фигурой и в любом комплекте, единственное правило — выбирать обувь, в которой петля будет заметна.

Кстати, об обуви. Универсальность штрипок в том, что они дружат практически с любой парой. Балетки, туфли на невысоком каблуке, лоферы с открытой верхней частью, демонстрирующие петлю, помогут создать «интеллектуальный» образ, который дизайнеры противопоставляют спортивному. А зимой штрипки заправляются внутрь сапог — как в конном спорте, откуда эта деталь родом.

Цвет. Черный — база, но не единственный вариант. На показах мелькали кремовые, шоколадные и даже модели с тонкой полоской. Теплые нейтральные оттенки выглядят дороже и меньше ассоциируются со спортзалом.

Как подобрать по типу фигуры

«Груша»

Для тех, у кого бедра заметно шире плеч, лосины со штрипками могут показаться опасным выбором — облегающий низ имеет свойство подчеркивать диспропорцию. Решение, однако, лежит на поверхности: уравновешивайте их объемным верхом. Свободная рубашка оверсайз из плотного хлопка, туника или свитер с акцентной линией плеч создадут визуальный противовес, отвлекая внимание от бедер. Выбирайте модели из плотного матового трикотажа без бликов и избегайте светлых оттенков в нижней части.

«Яблоко»

Когда основной объем сосредоточен в области талии и живота, то задача любого комплекта — визуально вытянуть силуэт. Здесь работают монохромные образы: лосины в тон обуви и верхней одежды, которые выстраивают непрерывную линию. Выбирайте модели со средней или высокой посадкой. Длинный жакет или пальто, доходящее до середины бедра, создаст дополнительную вертикаль и скроет все, что вы предпочли бы не акцентировать.

«Песочные часы»

Обладательницам выраженной талии и бедер повезло больше всех: штрипки созданы для того, чтобы подчеркивать изгибы, а не бороться с ними. Но современные модели создавались не для полностью облегающих образов, как в 80-х. Поэтому верх должен быть структурным, но не в обтяжку. Заправленная футболка и свободный блейзер — формула, которая работает и в офисе, и на ужине. Талию можно подчеркнуть кожаным ремнем поверх жакета.

«Прямоугольник»

Здесь задача любого аутфита — добавить изгибы. Свободный свитер, заправленный только спереди, создаст объем в верхней части и визуально обозначит талию. Ремень поверх туники или удлиненного жакета — еще один прием, который работает безотказно. И не бойтесь горизонтальных линий в верхней части образа: они визуально скорректируют силуэт.

Чего избегать:

— Не носите лосины со штрипками с короткими топами, открывающими живот — это отсылает образ к эстетике нулевых.

— Не сочетайте их с уггами или массивными кроссовками, чтобы исключить ассоциации со спортзалом.

— Избегайте моделей из блестящих или слишком тонких материалов: современные лосины со штрипками требуют плотности и матовости, иначе никакого эффекта «брюк» не получится.

Вопреки стереотипам, чтобы носить

лосины, необязательно быть моделью: нужно лишь правильно выбрать плотность ткани, объем верха и обувь, которая демонстрирует штрипку, а не прячет ее. А осень 2026 — отличный момент, чтобы дать им второй шанс.