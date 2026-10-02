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В мире 3169

Минск потребовал от Парижа освободить задержанных школьников

МИД Белоруссии призвал Париж освободить несовершеннолетних

МИД Белоруссии призвал Париж освободить несовершеннолетних
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

МИД Белоруссии призвал французские власти незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, задержанных во время протестов старшеклассников, и провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Telegram.

В МИД заявили, что с глубокой обеспокоенностью отслеживают события во Франции. Поступающие данные, включая число задержанных, приближающееся к 3 тыс. человек, там назвали свидетельством крайней степени накала в обществе.

Значительную часть задержанных составляют несовершеннолетние. Ведомство связало акции с системными проблемами в образовании.

По оценке МИД, вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам. Это, как считают в Минске, усиливает радикализацию протестов.

В заявлении также утверждается, что западные правозащитные структуры и политики хранят молчание. Белоруссия выразила солидарность с пострадавшими и надежду на скорую деэскалацию.

Акции старшеклассников начались на прошлой неделе в регионе Иль-де-Франс и распространились по всей стране. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На фоне радикализации министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в части учебных заведений на дистанционный формат.

Французская полиция сметает протестующих сотнями.

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