Минск потребовал от Парижа освободить задержанных школьников

МИД Белоруссии призвал французские власти незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, задержанных во время протестов старшеклассников, и провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Telegram.

В МИД заявили, что с глубокой обеспокоенностью отслеживают события во Франции. Поступающие данные, включая число задержанных, приближающееся к 3 тыс. человек, там назвали свидетельством крайней степени накала в обществе.

Значительную часть задержанных составляют несовершеннолетние. Ведомство связало акции с системными проблемами в образовании.

По оценке МИД, вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам. Это, как считают в Минске, усиливает радикализацию протестов.

В заявлении также утверждается, что западные правозащитные структуры и политики хранят молчание. Белоруссия выразила солидарность с пострадавшими и надежду на скорую деэскалацию.

Акции старшеклассников начались на прошлой неделе в регионе Иль-де-Франс и распространились по всей стране. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. На фоне радикализации министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в части учебных заведений на дистанционный формат.

Французская полиция сметает протестующих сотнями.

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