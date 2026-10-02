Минюст уточнил нормы увольнения осужденных к принудительным работам

Втрое сократить срок, по истечении которого осужденных могут признать злостно уклоняющимися от отбывания наказания в виде ограничения свободы или осужденных наркоманов, которые уклоняются от лечения, планирует Министерство юстиции.

Если осужденный уклоняется от отбывания наказания, а также от прохождения курса антинаркотического лечения (медико-социальной реабилитации), в суд направляется представление о замене неотбытого срока в виде лишения свободы, то есть вместо исправительных работ или лечения гражданин может быть отправлен в тюрьму или колонию.

Минюст уточняет, в каких случаях осужденный может быть признан злостным неисполнителем закона. Это случаи, когда он не вернулся в исправительный центр (место, где трудился) по истечении разрешенного срока выезда, а также за самовольное оставление исправительного центра, места работы или места проживания определенных администрацией. Сейчас нарушителем этих правил осужденный признается за 30-дневный прогул, по принятии изменений, предлагаемых Минюстом, срок сократится до 10 суток.