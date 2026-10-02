Москвичам рассказали о погоде на выходные

В Москве в ночь на 2 октября, в субботу, ожидается плюс 2-4 градуса, местами до минус 1. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, заморозки продолжаются. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем температура составит плюс 11-13. Осадков не прогнозируется. Ветер будет северный: ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Из-за него погода будет казаться прохладнее, но он способствует листопаду, подчеркнул специались.

В Московской области ночью ожидается от минус 1 до плюс 4. Как заявил синоптик, днем в регионе будет плюс 9-14.

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