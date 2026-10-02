На разрушенной в 2011 году АЭС начали новый этап работы

Специалисты запустили в защитный корпус второго реактора аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» 22-метровый роботизированный манипулятор в Японии. Оборудование должно помочь подготовить объект к извлечению расплавившегося ядерного топлива.

По данным оператора станции Tokyo Electric Power, дистанционно управляемая установка в течение ближайших трех-четырех месяцев будет разрезать элементы конструкций, которые мешают проведению дальнейших работ.

Также специалисты планируют получить дополнительные данные о состоянии реактора.

Начало извлечения обломков ядерного топлива намечено на 2027 год. Ранее на станции уже провели две тестовые операции в рамках подготовки к этому этапу.

По оценкам экспертов, внутри трех поврежденных реакторов остается около 880 тонн фрагментов расплавленного топлива. Их извлечение считается одной из самых сложных задач при ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1».

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