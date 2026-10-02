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Общество 1425

Нападение на борту самолета вызвало вопросы по поводу безопасности полетов

Безопасность кабин пилотов на самолетах вновь оказалась под вопросом

После того как пассажиры и один раненый пилот объединили усилия, чтобы предотвратить крушение рейса FZ 1073 авиакомпании flydubai, безопасность кабин пилотов на самолетах вновь оказалась под пристальным вниманием.

Безопасность кабин пилотов на самолетах вновь оказалась под вопросом
Фото: Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

На борту самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив, находились более 170 человек, в основном израильтяне, напоминает The Guardian. Некоторые говорят о том, что удалось предотвратить «израильский 11 сентября». Однако изменения, внесенные в конструкцию самолетов после терактов в США четверть века назад, когда террористы захватили несколько самолетов, а также запрет на запирание дверей кабины изнутри, вызвали разногласия среди экспертов.

События, произошедшие в среду, когда один пилот ударил другого ножом и, судя по всему, пытался направить самолет к земле, вновь поднимают вопрос о том, откуда исходит самая большая угроза.

«С 11 сентября 2001 года наша отрасль потеряла больше людей на коммерческих самолетах в результате самоубийств с использованием самолета, чем из-за терроризма, — говорит Филип Баум, международный эксперт по авиационной безопасности. — И в большинстве этих случаев это происходило из-за того, что мы создали неприступную крепость, в которую не могли проникнуть те, кто находился за пределами кабины пилотов».

Согласно правилам безопасности, на борту должны находиться два пилота — в первую очередь это делается на случай, если один из них заболеет, а не вздумает вести себя агрессивно. После терактов 11 сентября на пассажирских самолетах стали устанавливать замки на дверях, ключ от которых фактически находится у пилота. Конфигурация замков может быть разной, и хотя у членов экипажа есть коды доступа на случай чрезвычайных ситуаций, пилот обычно может заблокировать попытки получить доступ — эта система была разработана с учетом возможности угона самолета. 

Крушение рейса 4U9525 авиакомпании Germanwings в 2015 году стало, пожалуй,  самым наглядным примером того, какую опасность это представляет: второй пилот заблокировал доступ к управлению самолетом и направил его в Альпы, в результате чего погибли 150 человек. Этому предшествовала менее известная катастрофа самолета Mozambique Airlines в 2013 году, в которой погибли 33 человека. По мнению следователей, это было результатом действий пилота, а второй пилот, по всей видимости, был заблокирован. Также остаются вопросы о роли умысла пилота в крупных авиакатастрофах, причины которых до сих пор не установлены, — в частности, о загадочном исчезновении рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, а также о крушении самолета Air India в Ахмадабаде в 2025 году и самолета China Eastern в 2022 году. 

При отсутствии злого умысла двери могут быть открыты в случае «выведения пилота из строя», например при сердечном приступе. В 2024 году самолет авиакомпании Lufthansa 10 минут летел над Испанией без управления, когда капитан пошел в туалет и оказался заперт в кабине после того, как второй пилот потерял сознание. Капитан добрался до кабины, чтобы посадить самолет, воспользовавшись кодом доступа к двери аварийного выхода, но злоумышленник, находящийся в сознании, мог бы заблокировать дорогу.

Баум считает, что с точки зрения соотношения рисков необходимо предусмотреть какую-то систему блокировки дверей кабины — либо по таймеру, либо с земли. Но обеспечение безопасности начинается задолго до того, как речь заходит о дверях кабины: «В первую очередь нужно убедиться, что люди, которых вы нанимаете, прошли тщательную проверку биографических данных, медицинское обследование, психологическую оценку, и что этот процесс не прекращается после приема на работу».

 

 

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Автор:
США Испания Тель-Авив