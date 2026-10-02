Нападение на борту самолета вызвало вопросы по поводу безопасности полетов

После того как пассажиры и один раненый пилот объединили усилия, чтобы предотвратить крушение рейса FZ 1073 авиакомпании flydubai, безопасность кабин пилотов на самолетах вновь оказалась под пристальным вниманием.

На борту самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив, находились более 170 человек, в основном израильтяне, напоминает The Guardian. Некоторые говорят о том, что удалось предотвратить «израильский 11 сентября». Однако изменения, внесенные в конструкцию самолетов после терактов в США четверть века назад, когда террористы захватили несколько самолетов, а также запрет на запирание дверей кабины изнутри, вызвали разногласия среди экспертов.

События, произошедшие в среду, когда один пилот ударил другого ножом и, судя по всему, пытался направить самолет к земле, вновь поднимают вопрос о том, откуда исходит самая большая угроза.

«С 11 сентября 2001 года наша отрасль потеряла больше людей на коммерческих самолетах в результате самоубийств с использованием самолета, чем из-за терроризма, — говорит Филип Баум, международный эксперт по авиационной безопасности. — И в большинстве этих случаев это происходило из-за того, что мы создали неприступную крепость, в которую не могли проникнуть те, кто находился за пределами кабины пилотов».

Согласно правилам безопасности, на борту должны находиться два пилота — в первую очередь это делается на случай, если один из них заболеет, а не вздумает вести себя агрессивно. После терактов 11 сентября на пассажирских самолетах стали устанавливать замки на дверях, ключ от которых фактически находится у пилота. Конфигурация замков может быть разной, и хотя у членов экипажа есть коды доступа на случай чрезвычайных ситуаций, пилот обычно может заблокировать попытки получить доступ — эта система была разработана с учетом возможности угона самолета.

Крушение рейса 4U9525 авиакомпании Germanwings в 2015 году стало, пожалуй, самым наглядным примером того, какую опасность это представляет: второй пилот заблокировал доступ к управлению самолетом и направил его в Альпы, в результате чего погибли 150 человек. Этому предшествовала менее известная катастрофа самолета Mozambique Airlines в 2013 году, в которой погибли 33 человека. По мнению следователей, это было результатом действий пилота, а второй пилот, по всей видимости, был заблокирован. Также остаются вопросы о роли умысла пилота в крупных авиакатастрофах, причины которых до сих пор не установлены, — в частности, о загадочном исчезновении рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, а также о крушении самолета Air India в Ахмадабаде в 2025 году и самолета China Eastern в 2022 году.

При отсутствии злого умысла двери могут быть открыты в случае «выведения пилота из строя», например при сердечном приступе. В 2024 году самолет авиакомпании Lufthansa 10 минут летел над Испанией без управления, когда капитан пошел в туалет и оказался заперт в кабине после того, как второй пилот потерял сознание. Капитан добрался до кабины, чтобы посадить самолет, воспользовавшись кодом доступа к двери аварийного выхода, но злоумышленник, находящийся в сознании, мог бы заблокировать дорогу.

Баум считает, что с точки зрения соотношения рисков необходимо предусмотреть какую-то систему блокировки дверей кабины — либо по таймеру, либо с земли. Но обеспечение безопасности начинается задолго до того, как речь заходит о дверях кабины: «В первую очередь нужно убедиться, что люди, которых вы нанимаете, прошли тщательную проверку биографических данных, медицинское обследование, психологическую оценку, и что этот процесс не прекращается после приема на работу».