Названа ошибка, которая приводит к быстрому появлению плесени на хлебе

Россиянам рассказали, что в пакете с теплым хлебом создаются условия для плесени

Эксперт Нелли Львович в беседе с 360.ru назвала ошибку, которая приводит к быстрому образованию плесени при хранении хлеба.

Как заметила собеседница издания, горячий хлеб нельзя упаковывать в пакеты, поскольку таким образом создается парниковый эффект. Она указала, что вода испаряется, конденсируется на стенке пакета, что создает прекрасное условие для развития плесени.

Львович оговорилась, что сам по себе полиэтилен хорошо подходит для длительного хранения хлеба, но лишь в том случае если продукт был предварительно охлажден до комнатной температуры.

По словам эксперта, бумага, пергамент или ткань позволяют влаге быстрее уходить, поэтому хлеб меньше подвержен плесневению, но быстрее черствеет. Спикер добавила, что если продукт нужно сохранить дольше, то его следует убрать в холодильник, а перед употреблением разогреть.