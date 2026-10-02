Ночной кашель связали с вредными выбросами в атмосферу

Повышенное загрязнение воздуха приводит к учащению ночного кашля показало проведенное в Британии исследование. «Повседневный» симптом, связанный с вредными выбросами в атмосферу, который, в свою очередь, может нарушать сон, часто остается без внимания, говорят исследователи.

Новое исследование показало, что повышенное загрязнение воздуха приводит к учащению ночного кашля, что, в свою очередь, нарушает сон, пишет The Guardian.

В большинстве исследований, посвященных проблеме загрязнения воздуха, рассматриваются симптомы, при которых люди обращаются за медицинской помощью, но повседневные симптомы часто остаются без внимания. Профессор Сесилия Масколо, возглавлявшая исследование в Кембриджском университете, говорит: «Я родом из региона Италии с очень высоким уровнем загрязнения воздуха и прекрасно знаю о его последствиях, о которых не принято говорить».

Все больше людей используют приложения для отслеживания режима сна. Недавний опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в Великобритании показал, что 37% из них пользуются приложениями для отслеживания сна, а данные за 2025 год свидетельствуют о том, что более 40% взрослых британцев используют технологии для отслеживания своего сна. Исследователи изучили данные из популярного приложения для отслеживания сна. В течение 18 месяцев они собирали обезличенные данные из 32 городов в 12 странах, в среднем по 98 000 человек за ночь.

Приложение не только отслеживало сон, но и подсчитывало, сколько раз люди кашляли. Около половины участников исследования кашляли по ночам, при этом 1% из них кашлял более 10 раз. Наибольшая частота кашля была зафиксирована в Милане и окрестностях Монцы — городах в долине реки По на севере Италии, одном из самых загрязненных регионов Западной Европы.

Данные по Лос-Анджелесу и Лондону показывают, что люди чаще кашляют в холодную погоду, а также в периоды распространения гриппа.

Масколо отмечает: «Сложнее всего было понять, действительно ли на пики кашля влияет загрязнение воздуха, а не вирусы и грипп, а также погодные условия».

Высокий уровень загрязнения воздуха твёрдыми частицами в течение дня неизменно приводил к учащению ночного кашля, но эффект наблюдался и при более низких концентрациях – значительно ниже допустимых значений, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Даже в городах с относительно низким уровнем загрязнения воздуха, таких как Мельбурн и Сидней, мы наблюдали положительную корреляцию между загрязнением воздуха твердыми частицами и учащением кашля, – отмечает Масколо. – Лесные пожары в Лос-Анджелесе стали самым явным и серьезным всплеском загрязнения воздуха за период нашего исследования». Во время задымления из-за лесных пожаров ночной кашель усилился на 13%, а у некоторых людей симптомы проявились с задержкой в несколько дней».

Исследователи также обнаружили, что в Лондоне в период празднования Дня Гая Фокса и запуска фейерверков люди стали чаще кашлять: «В первую неделю ноября 2025 года, когда активность гриппа оставалась низкой, участились дни, когда концентрация PM2.5 [твердых частиц диаметром менее 2,5 микрометров] превышала норму, установленную ВОЗ, что сопровождалось заметным увеличением числа случаев кашля по сравнению с предыдущими месяцами. Источники выбросов, такие как фейерверки, могли способствовать эпизодическому загрязнению воздуха и последующему раздражению дыхательных путей, хотя для подтверждения этой гипотезы необходимы данные по конкретным источникам».