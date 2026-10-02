Объявленного в межгосударственный розыск мигранта-разнорабочего задержали в российском регионе

На Камчатке задержали нелегала, 8 лет скрывавшегося от правосудия в России

В Петропавловске-Камчатском силовики задержали иностранного гражданина, находившегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в МВД по Камчатскому краю.

По данным полиции, мужчину разыскивали правоохранительные органы Узбекистана. На родине его подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, а также в изготовлении и подделке документов.

После задержания выяснилось, что иностранец с 2018 года незаконно находился на территории России. Как утверждают правоохранители, на Камчатке он скрывался от властей своей страны и зарабатывал разнорабочим на дачных участках.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания ОМВД России по Елизовскому району. В настoящее врeмя компетентные органы рассматривают вопрос о его экстрадиции в Узбекистан.

Отметим, что операцию по задержанию совместно провели сотрудники региональных подразделений МВД и ФСБ.

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