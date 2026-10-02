Один из московских аэропортов перешёл на особый режим работы

Росавиация проинформировала, что аэропорт Домодедово перешёл на приём и отправление рейсов по согласованию с профильными ведомствами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В ведомстве предупредили, что расписание может корректироваться. Меры принимаются для обеспечения безопасности полётов. Других подробностей Росавиация не привела.

Утром 2 октября московский аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов в штатном режиме. Ранее сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Нижнего Новгорода и Геленджика. В Саратове фиксировали прилёт украинского дрона и повреждения гражданской инфраструктуры. Позже ограничения в ряде аэропортов снимались.

Таким образом, работа воздушных гаваней продолжает регулироваться в зависимости от обстановки. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало. Информация о работе аэропортов уточняется.

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