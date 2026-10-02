Ограничения затронули еще один аэропорт России

Аэропорт Внуково в Москве временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московской авиагавани. В связи с этим работа аэропорта осуществляется в особом режиме.

Обычно такие меры применяются в время беспилотной опасности.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пензы. При этом в Росавиации подчеркивали, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также второй раз за сутки ограничения вводились в международном аэропорту Сочи. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании рейсов и информацией авиакомпаний.

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