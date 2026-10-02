Перечислены российские субъекты, где 3 октября синоптики ожидают плохую погоду

МЧС заявило о сильных дождях в Пермском крае

МЧС России заявило, что 3 октября в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае, Ингушетии, Чечне, Дагестане и Северной Осетии-Алании ожидаются сильные дожди и снег.

Во всех перечисленных субъектах громе Свердловской и Челябинской областей также будет ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Жителям МЧС рекомендует во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу.

Во время ветренной погоды было рекомендовано обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

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