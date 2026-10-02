Певица Слава трижды забыла слова песни на концерте и посетовала на трезвость

Певица Слава трижды забыла слова песен во время концерта в Омске. Со сцены артистка попросила зрителей помочь ей вспомнить текст и сказала, что выступать на трезвую голову ей пока непривычно.

"Помогите бабушке", — обратилась Слава к публике.

По словам певицы, концерт с самого начала проходил весело. Еще во время перелета в Омск на борту самолета произошел пьяный дебош, устроенный другим пассажиром.

Слава ранее рассказывала о попытках отказаться от алкоголя. В апреле она сообщила, что уже месяц не пьет, и с юмором назвала себя "бабкой", которая решила завязать на полгода.

Позже артистка рассказывала, что ее лицо стало выглядеть свежее, однако настроение при этом оставляло желать лучшего.

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