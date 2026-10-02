После неудачной казни женщины приостановили приведение в исполнение смертных приговоров

Американский штат Теннесси приостанавливает приведение в исполнение смертных приговоров, а адвокат недоказненной Кристы Пайк говорит, что из-за неудачной смертельной инъекции женщина находится в критическом состоянии. Независимое расследование было назначено после неудачной казни Пайк, которая была осуждена за убийство, совершенное в 1994 году.

Губернатор Теннесси в четверг заявил, что “глубоко обеспокоен” тем, что его штат провалил казнь заключенной, приговоренной к смертной казни, которая осталась жива и хрипела 40 минут после того, как получила двойную дозу смертельного препарата, который должен был быстро убить ее.

Республиканец Билл Ли приостановил все казни в штате как минимум до конца года и распорядился провести независимое расследование после неудачной попытки в среду вечером привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, которая была осуждена за убийство, пишет The Guardian.

Тем временем 50-летняя Пайк оставалась в больнице в четверг днем. “На данный момент мы не имеем представления о ее прогнозе или какой-либо информации о состоянии ее здоровья, но мы знаем, что сейчас она жива и получает необходимую медицинскую помощь, - сказал Рэнди Спайви, один из ее адвокатов, на дневной пресс-конференции. – Она находится в критическом состоянии и получает жизненно необходимую помощь. Это все, что у нас есть на данный момент”.

Спайви осудил власти штата Теннесси за то, как была проведена неудавшаяся казнь. По его словам, сотрудники использовали семь игл, одна из которых погнулась при извлечении из руки Пайк.

«Вчерашняя ночь была не просто неэффективной, она была жестокой и мучительной. И это было предсказуемо», — сказал он, добавив, что не видел, чтобы после того, как около 20:25 казнь была прекращена, Пайк оказали какую-либо помощь, направленную на спасение её жизни.

Выступая перед журналистами в четверг утром, Ли сказал, что разговаривал с Фрэнком Страдой, секретарём департамента исправительных учреждений штата Теннесси, но не получил никакой информации о состоянии Пайк, которую после введения двух доз пентобарбитала доставили в медицинское учреждение за пределами тюрьмы.

«Это трагедия», — сказал Ли, добавив, что он ещё не общался с родственниками Пайк и девочки-подростка, которую она убила в 1995 году. «Никто не хотел, чтобы произошло то, что случилось вчера вечером. Этого не должно было случиться. Это крайне непростая ситуация с точки зрения исполнения приговора, который должен был быть приведён в исполнение штатом. Это трагедия, и то, что это произошло в нашем штате, вызывает глубокую обеспокоенность». Люди заслуживают лучшего».

Губернатор Ли добавил в комментарии, опубликованном в газете The Tennessean, что он ещё не выбрал следователя, который возглавит «всестороннюю независимую проверку», о которой он объявил в своём заявлении в среду вечером.

«У нас много вопросов, — сказал он. — Жители нашего штата заслуживают ответов на эти вопросы. Я, как и все жители Теннесси, крайне разочарован случившимся».

Кэмерон Секстон, спикер Палаты представителей штата Теннесси от Республиканской партии, заявил в четверг в своём посте в социальных сетях, что он и другие законодатели также займутся расследованием причин неудачной попытки приведения приговора в исполнение. Он добавил, что они рассмотрят другие способы предотвращения неудачных попыток казни.

«Мы изучим все варианты — расширим список альтернативных наказаний и заменим нынешние препараты на хлорид калия, — сказал он. — Тридцать лет — слишком долгий срок для правосудия».

Робин Махер, исполнительный директор Информационного центра по вопросам смертной казни, сообщила, что её организации известно о семи других случаях, когда люди выживали из-за проблем со здоровьем, возникших из-за того, что палачам не удавалось попасть в вену для введения смертельной инъекции, но никто из них не остался в живых после введения препаратов, используемых при таких казнях. “Эта неудачная попытка - худшая из всех, которые мы когда-либо видели, и она не похожа ни на одну другую неудачную казнь в современную эпоху, - говорится в ее заявлении. – То, что случилось с Кристой Пайк, можно объяснить крайней секретностью, которую чиновники штата Теннесси сохраняли в отношении процедур приведения приговора в исполнение, их отказом отвечать на разумные вопросы и нежеланием брать на себя ответственность за свои ошибки”.

В мае власти штата Теннесси отменили смертельную инъекцию Тони Каррутерсу, еще одному осужденному убийце, после того, как ему более часа не удавалось ввести внутривенную жидкость в руку, напоминает The Guardian.

В четверг Дональда Трампа спросили о том, как казнь, подобная казни Пайк, могла провалиться, но он сказал журналистам, что им придется поговорить об этом с официальными лицами штата Теннесси. Когда кто-то, с кем он путешествовал, сказал: “Это должно быть легко сделать”, Трамп повторил свои слова, сказав, что “это не должно быть очень сложно".

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за жестокое убийство одноклассницы-подростка в 1994 году, должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Попытка приведения приговора в исполнение была разрешена только после того, как Верховный суд США в среду вечером вмешался в ситуацию и отменил решение федерального суда, вынесенное ранее в тот же день. По мнению суда, отсрочка была необходима для того, чтобы выяснить, были ли полностью учтены заявления Пайк о сексуальном насилии в детстве при вынесении ей приговора в 1996 году.

Адвокаты Пайк подали срочное ходатайство в Верховный суд штата Теннесси после введения второй дозы пентобарбитала с просьбой остановить казнь и приостановить исполнение приговора, заявив, что их подзащитная испытывает «ненужные мучения» и что штат нарушает её право на казнь без жестокого и необычного наказания.

Представитель департамента исправительных учреждений штата выступила в защиту действий департамента в связи с неудачной попыткой приведения приговора в исполнение.

«Департамент исправительных учреждений штата Теннесси выполнил все этапы законного, установленного штатом протокола приведения приговора в исполнение, одобренного Генеральной прокуратурой, — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Доринды Картер. – Смертельная инъекция, предусмотренная протоколом, всегда была эффективной, и протокол не допускает дополнительных процедур, кроме тех, что были проведены сегодня вечером. Кристу Пайк перевезли в медицинское учреждение за пределами тюрьмы».

По данным Associated Press, согласно протоколу приведения приговора в исполнение в штате Теннесси, если после введения первой дозы препарата заключённый не умирает, ему вводят вторую. Не уточняется, что происходит, если после второго выстрела осужденный остается жив.

Семь журналистов, присутствовавших в тюрьме строгого режима Ривербенд в качестве свидетелей, рассказали о том, что они увидели, во время прямой трансляции на телеканале WVLT вскоре после того, как в последний раз задернули занавес в комнате для приведения приговора в исполнение. По их словам, Пайк хрипела, когда сотрудники исправительного учреждения выводили их из здания.

Пайк и ее бойфренду Тэдэрилу Шиппу было 18 и 17 лет соответственно, когда в