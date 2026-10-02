Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге: что это за здание и чем оно уникально

Будет ли восстановлено уникальное здание, где произошел пожар

Вечером 1 октября 2026 года в особняке Миллера в Санкт-Петербурге начался пожар. Огонь охватил около 2 тыс. кв. м исторического здания на Исаакиевской площади, перекинулся на кровлю соседнего дома. Открытое горение ликвидировали в 01:45 2 октября. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело: предварительно, возгорание произошло во время сварочных работ с нарушением требований безопасности. Подробности и история уникального здания — в материале mk.ru.

Пожар в особняке Миллера: главное

Вечером 1 октября в центре Петербурга загорелся особняк и доходный дом К. Л. Миллера. Здание находится на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича, напротив Исаакиевского собора. В оперативных сообщениях МЧС адресом пожара указан дом № 3 на Исаакиевской площади.

Первые сообщения о возгорании поступили в 20:11. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании составила около 2 тыс. кв. м. В 00:40 2 октября пожар локализовали, а еще через час открытое горение ликвидировали. На месте работали 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 сотрудников МЧС и 25 пожарных машин. Сведений о пострадавших ведомство не получало.

Пожар в Петербурге оказался особенно сложным из-за конструкций старого здания. По данным МЧС, в нем были деревянные перекрытия, перегородки и пустоты, из-за которых огонь быстро распространялся внутри.

Фото: МЧС России

Хронология пожара

20:11 — поступили первые сообщения. Экстренные службы получили сообщение о пожаре, в первые минуты площадь возгорания уточняли. Позднее МЧС сообщило, что огнем было охвачено около 2 тыс. кв. м неэксплуатируемого здания размером 60 на 33 метра.

20:26 — пожару присвоен второй ранг сложности. Через 15 минут после первого сообщения ранг пожара повысили до номера 2. Это означало необходимость привлечь дополнительные силы пожарного гарнизона.

21:12 — пожару присвоен третий ранг. К этому моменту огонь уже распространился на значительную часть здания, а пожарные одновременно защищали соседние конструкции.

Позднее огонь перешел на примыкающий дом на улице Якубовича. Там загорелась обрешетка кровли площадью около 250 кв. м. Жильцов соседнего здания эвакуировали. Для людей организовали временное размещение и горячее питание.

Во время тушения возникла угроза дальнейшего обрушения конструкций. Часть кровли и внутренних перекрытий исторического здания не выдержала огня.

00:40 — пожар локализован. МЧС объявило о локализации пожара. Третий ранг отменили, оставив второй.

01:45 — открытое горение ликвидировано. Это не означало полного окончания работ: после крупного пожара пожарным необходимо пролить оставшиеся конструкции и проверить здание на скрытые очаги.

Почему загорелся особняк Миллера

Утром 2 октября Следственный комитет сообщил предварительную причину пожара. По версии следствия, возгорание произошло во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия. Работы, как утверждает СК, проводились с нарушением требований безопасности.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Расследование должно установить все обстоятельства произошедшего и конкретных виновных.

В первые часы после пожара звучали и другие версии. В частности, «Лента.ру» приводила слова неназванного собеседника из МЧС, который предположил, что характер распространения огня мог указывать на поджог. Однако эта версия не стала установленной причиной пожара. Основной на данный момент остается версия Следственного комитета о нарушении правил безопасности при сварочных работах.

Говорить о виновных преждевременно: расследование продолжается.

Особняк Миллера: что это за здание

Особняк Миллера расположен в одном из самых узнаваемых мест исторического центра Петербурга — напротив Исаакиевского собора. Его адрес указывается как Исаакиевская площадь, 3, а также улица Якубовича, 2. Речь идет об одном архитектурном комплексе.

В основе комплекса — постройки второй половины XVIII века. Название связано с Карлом Миллером — владельцем здания в XIX веке, инженером-подполковником в отставке. Владение перешло к нему в 1879 году. В конце XIX века комплекс значительно перестроили. С этими работами связано имя академика архитектуры Фердинанда Миллера, брата Карла.

В 1879-1880 годах особняк получил новый архитектурный облик: был надстроен третий этаж, со стороны нынешней улицы Якубовича появился новый лицевой корпус.

Позднее дом принадлежал другим представителям семьи Миллеров. После революции 1917 года его национализировали. В советский период здание продолжало использоваться как жилое, но со временем его состояние ухудшилось.

Фото: МЧС России

Чем уникален особняк Миллера

В 2021 году особняк и доходный дом К. Л. Миллера включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В охранных материалах отдельно отмечалось сохранение исторических фасадов и элементов архитектуры конца XIX века.

Особую ценность представляли и интерьеры: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Именно сочетание исторической архитектуры и сохранившихся деталей интерьера делало дом значимым объектом городской застройки.

При этом здание к моменту пожара находилось в непростом техническом состоянии. Оно долго пустовало, ранее жильцов расселили из-за того, что здание стало аварийным. В материалах о подготовке реставрации указывалось на необходимость ремонта кровли и перекрытий.

Кто владеет особняком

Собственник здания — ООО «ТАС». Весной 2026 года стало известно, что Банк ДОМ.РФ открыл компании кредитную линию на 768 млн рублей для комплексной реставрации и приспособления особняка под современное использование. После восстановления в здании планировали разместить жилье. Завершить работы предполагалось к концу 2027 года.

К началу пожара подготовительные работы уже велись. После ЧП в компании заявили, что говорить о дальнейшей судьбе проекта пока рано: сначала необходимо оценить повреждения и получить заключения специалистов.

Таким образом, пожар в особняке Миллера произошел в момент, когда историческое здание готовили к восстановлению.

Что сохранилось после пожара и что будет со зданием

Точный объем повреждений можно будет определить только после обследования здания. Уже известно, что часть кровли и внутренних конструкций обрушилась.

Специалисты, которых цитировали СМИ, допускали, что после пожара основным сохранившимся элементом могут остаться исторические фасады. Однако окончательные выводы о возможности восстановления здания должны делать специалисты после обследования конструкций.

Особенно сложным вопросом остается судьба исторических интерьеров. До пожара в особняке сохранялись элементы отделки, относящиеся к разным периодам его истории. Часть из них могла быть повреждена огнем и высокой температурой.

Говорить о том, что здание «полностью утрачено», на данный момент некорректно. Состояние отдельных конструкций, фасадов и интерьеров предстоит установить в ходе обследования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что у города есть возможности и средства для полного восстановления памятника. Он поручил профильным службам и ведомствам организовать ремонтно-реставрационные работы. Здание должны привести в первоначальный вид.

Фото: МЧС России

Частые вопросы

Где находится особняк Миллера?

Особняк расположен в центре Санкт-Петербурга, на Исаакиевской площади, 3, на углу с улицей Якубовича. В адресных данных объекта также используется адрес Якубовича, 2. Здание находится напротив Исаакиевского собора.

Почему загорелся особняк Миллера?

По предварительным данным Следственного комитета, возгорание произошло во время сварочных работ при реконструкции здания. Следствие считает, что при работах были нарушены требования безопасности. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Есть ли пострадавшие?

По состоянию на утро 2 октября МЧС сообщало, что сведений о пострадавших не поступало.

Кому принадлежит особняк?

Собственник здания — ООО «ТАС». В марте 2026 года Банк ДОМ.РФ сообщил о кредитной линии для этой компании на 768 млн рублей на реставрацию особняка и его дальнейшее приспособление под жилье.

Будут ли здание восстанавливать?

Да. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что у города есть возможности и средства для полного восстановления памятника, и поручил организовать ремонтно-реставрационные работы. Объем повреждений установят специалисты после обследования здания. Собственник сообщил, что решать, как действовать дальше, можно будет после оценки состояния конструкций. До пожара реставрацию планировали завершить к концу 2027 года.

Что особенно ценного было внутри?

В особняке сохранялись исторические интерьеры: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Их состояние после пожара еще предстоит оценить.