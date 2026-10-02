Пожарные снялись голыми для календаря

В Австралии представили очередную серию знаменитых благотворительных календарей с пожарными. Для выпуска на 2027 год участники прoекта Firefighters Calendar вновь снялись с обнаженным торсом, а компанию им на фотосессиях составили различные животные, пишет People.

Покупателям предложат сразу пять версий календаря. Отдельные издaния посвящены собакам, кошкам, лошадям и другим животным, а еще один вариант включает фотографии исключительно самих пожарных.

Организаторы называют выпуск 2027 года крупнейшим международным релизом за историю прoекта. Календари планируют распространять не только в Австралии и США, но также в странах Европы и Азии. Вырученные средства направят на помощь животным, ликвидацию последствий стихийных бедствий и поддержку добровольцев-пожарных и их семей.

Попасть на страницы календаря могут представители городских и сельских пожарных подразделений, а также специалисты из армии и авиации. По словам организатора проекта Дэвида Роджерса, желающих принять участие традиционно много, поэтому кандидатам приходится проходить серьезный отбор.

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