Раскрыто, что происходило во время "неудачной" смертной казни Кристы Пайк

Во время процесса смертной казни американка Криста Пайк оставалась в сознании и жаловалась на сильную боль и жжение в руке. Об этом пишет People.

По словам адвоката, медики не менее семи раз пытались установить катетер в левую руку осужденной. В какой-то момент Пайк даже сама попыталась помочь им.

После первой дозы смертельного препарата занавес в камере казни закрыли, однако вскоре его снова открыли. Позже Пайк получила вторую дозу пентобарбитала. Она, судя по наблюдениям свидетелей, начала терять сознание, но продолжала дышать и еще более часа издавала хрипящие звуки. Впоследствии ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи в больницу.

На казни присутствовала Мэй Мартинес, мать 19-летней Коллин Слеммер, за убийство которой Пайк получила смертный приговор. Женщина приехала в Нэшвилл, чтобы лично увидеть исполнение приговора. По ее словам, во время процедуры Пайк была в сознании, двигала головой и ногами и пыталась приподняться.

"Она смеялась. Она двигала головой, двигала ногами. Она пыталась сесть. Я не добилась справедливости для своей дочери", — сказала Мартинес Associated Press.

Пайк в итоге осталась жива и была госпитализирована. Сейчас она находится в критическом состоянии. Ее адвокаты заявили, что пока не знают, сможет ли Пайк полностью восстановиться и не привело ли произошедшее к повреждению мозга из-за нехватки кислорода.

Также адвокаты предположили, что она выжила из-за того, что игла могла оказаться не в вене, а в тканях руки. После введения препаратов рука женщины начала опухать и покрываться волдырями. При этом официально причина сбоя пока не установлена: власти Теннесси заявили, что сотрудники следовали утвержденному протоколу.

Пайк приговорили к смертной казни за убийство девушки, совершенное в 1995 году. Тогда 18-летняя Пайк вместе с сообщниками заманила девушку в уединенное место, где ее жестоко избили и зарезали. На груди погибшей вырезали пентаграмму, а Пайк забрала фрагмент ее черепа.

При этом сама Пайк в прошении о помиловании заявила, что была психически нездоровой.

«Я была психически нездоровой 18-летней девушкой. Мне потребовалось много лет, чтобы осознать всю тяжесть того, что я совершила. И ещё больше времени, чтобы понять, сколько жизней я разрушила. Я отняла жизнь у чьего-то ребёнка, сестры, подруги… Мне тошно от мысли, что я была способна на такое преступление», — заявила она, прося отменить свою казнь.