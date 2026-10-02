Раскрыто состояние Кристы Пайк, выжившей после казни

Местная газета The Tennessian со ссылкой на адвокатов осуждённой сообщила, что состояние Кристы Пайк, выжившей после неудачной попытки смертной казни, предпринятой 30 сентября в штате Теннесси, оценивается как критическое.

По их сведениям, Пайк оказывают помощь в больнице недалеко от тюрьмы, где накануне приводился в исполнение приговор. Как приводит издание слова адвоката Рэнди Спайви, Криста в настоящий момент жива, и, хотя понимания относительно прогноза у них нет, им известно, что она жива и получает медицинскую помощь.

Напомним, что приговорённая в Теннесси к казни Криста Гейл Пайк выжила после двух смертельных инъекций, власти распорядились приостановить казни в штате до конца года.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал ситуацию с неудавшейся казнью в Теннесси.