Раскрыто состояние выжившей после неудавшейся казни в США

Осужденная в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк в настоящее время подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее защитников, женщина остается без сознания после того, как ее организм выдержал введение двух смертельных инъекций.

Ранее телеканал WKRN информировал о том, что Криста Гейл Пайк находится в критическом состоянии. На фоне этих событий местные власти распорядились приостановить все процедуры исполнения высшей меры наказания в штате до конца текущего года. По информации, опубликованной на сайте CNN, адвокаты подтверждают, что Пайк находится в больнице в районе Нэшвилла, где она подключена к аппарату ИВЛ и не приходит в себя.

Процедура приведения приговора в исполнение была назначена на утро среды в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Однако федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал казнь за час до ее начала, приняв во внимание доводы защиты о насилии, которое женщина пережила в детстве. Спустя несколько часов по обращению прокуратуры Верховный суд США отменил эту отсрочку и разрешил проведение процедуры.

Криста Гейл Пайк была признана виновной в жестоком убийстве 19-летней Коллин Слеммер, совершенном в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, в отношении которой привели бы в исполнение смертный приговор в Теннесси более чем за 200 лет.

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