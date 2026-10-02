Росавиация объявила о снятии ограничений в Нижнем Новгороде

Росавиация проинформировала, что в аэропорту Нижнего Новгорода больше не действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сообщение опубликовано в канале ведомства на платформе «Макс». Ограничения отменены, аэропорт вернулся к штатной работе.

В публикации уточняется, что Нижний Новгород возобновил обслуживание рейсов. Ранее в аэропорту действовали меры, введённые для безопасности полётов. Теперь они сняты.

О причинах введённых ранее ограничений не сообщается. Других подробностей ведомство не приводит. Информация о работе аэропорта уточняется.

Ранее подобные меры неоднократно вводились и снимались в других российских аэропортах. В частности, ограничения действовали в Пензе, Саратове, Калуге и Геленджике. В Саратове, например, фиксировали прилёт украинского дрона и повреждения гражданской инфраструктуры. Позже ограничения в Геленджике и Сочи снимали, и аэропорты возвращались к обычному режиму.

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