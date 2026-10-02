Рособрнадзор раскрыл изменения в ЕГЭ 2027 года

Рособрнадзор сообщил РИА Новости, что в ЕГЭ 2027 года по истории и профильной математике появится на одно задание больше, но на сложность и продолжительность экзаменов это не повлияет.

Согласно опубликованным на сайте ФИПИ демоверсиям, по обоим предметам добавят по одному заданию, а время на работу останется прежним - 3 часа 55 минут и 3 часа 30 минут соответственно. В ведомстве пояснили, что учитывать следует не только число заданий, но и суть изменений: если объёмное задание с развёрнутым ответом разделили на два или упростили до краткого ответа без рассуждений, на продолжительность экзамена это не влияет.

Там также отметили, что времени на ЕГЭ по профильной математике и истории достаточно для выпускника, качественно освоившего школьную программу, а механическое увеличение длительности экзамена его сложность не меняет.

В Рособрнадзоре заключили, что участник успешно выполняет те задания, которые соответствуют его уровню подготовки, тогда как лишний час в пункте проведения экзамена лишь добавляет стресс и усталость, но не помогает решить сложные задания.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ уменьшило перечень олимпиад для абитуриентов.