Россиянина депортируют из теплой страны по одной причине

Гражданин России Сергей Вагин, арестованный в Колумбии в 2022 году, будет депортирован на родину. Об этом сообщило посольство РФ в латиноамериканской республике.
По данным дипмиссии, Вагина повторно задержали для дальнейшей депортации. В Колумбии вновь растиражировали старую историю о якобы имевшихся у россиянина связях с незаконными вооруженными формированиями.
Посольство назвало эти сведения антироссийскими небылицами.
В марте 2022 года Вагина задержали, против него возбудили дело по трем статьям экономического характера. Вместе с ним под следствием оказались шестеро колумбийцев.
Россиянин находился в СИЗО до августа 2025 года, после чего его выпустили под подписку о невыезде. В ближайшие дни его депортируют.
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