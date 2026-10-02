Россиянина депортируют из теплой страны по одной причине

Задержанного в Колумбии 4 года назад россиянина депортируют на родину

Гражданин России Сергей Вагин, арестованный в Колумбии в 2022 году, будет депортирован на родину. Об этом сообщило посольство РФ в латиноамериканской республике.

По данным дипмиссии, Вагина повторно задержали для дальнейшей депортации. В Колумбии вновь растиражировали старую историю о якобы имевшихся у россиянина связях с незаконными вооруженными формированиями.

Посольство назвало эти сведения антироссийскими небылицами.

В марте 2022 года Вагина задержали, против него возбудили дело по трем статьям экономического характера. Вместе с ним под следствием оказались шестеро колумбийцев.

Россиянин находился в СИЗО до августа 2025 года, после чего его выпустили под подписку о невыезде. В ближайшие дни его депортируют.

Читайте также:

Арестованы более 20 человек за поддержку оппозиции

Беженцев начали депортировать на родину вопреки опасениям