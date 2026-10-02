Российские аэропорты один за другим вводят ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. В Росавиации сообщили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

На время действия ограничений воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы в штатном режиме. Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний и аэропортов.

Ранее аналогичные меры уже вводились в аэропортах Пензы и Сочи Краснодарского края. При этом сочинский аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов дважды в течение суток.

Кроме того, аэропорт Внуково был переведен на особый режим работы. Там прием и отправка воздушных судов осуществлялись по согласованию с органами.

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