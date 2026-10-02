Российский режиссер Николай Хомяков умер в свой день рождения

Режиссер и заслуженный артист России Николай Хомяков скончался 29 сентября в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Хомяков умер в свой день рождения. Причина смерти не уточняется.

За годы работы режиссер поставил более 20 спектаклей. Он возглавлял театры Абакана и Минусинска, а также работал в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Среди постановок Хомякова — "Милый друг", "Я, жeнщина" и "Последний срoк". Помимо режиссерской работы, он выходил на сцену как актер.

В 2003 году Николаю Хомякову присвоили звание заслуженного артиста РФ.