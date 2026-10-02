С вечера 3 октября 2026 года иудеи будут отмечать Симхат Тора

23-го числа месяца тишрей по еврейскому календарю иудеи будут отмечать праздник Симхат Тора, название которого переводится как «Радость Торы». Последователи иудаизма в этот день завершают ежегодный цикл чтения Торы и сразу же начинают новый. Иудеи в Израиле и последователи реформистского иудаизма будут отмечать Симхат Тора на день раньше, 22-го тишрея, одновременно с праздником Шмини Ацерет. В 2026 году 22 тишрея соответствует 2 октября, 23 тишрея — 3 октября по григорианскому календарю.

Традиция, согласно которой новый цикл чтения Торы следует сразу за предыдущим, символизирует вечность и непрерывность Торы, а также подчёркивает ,что религиозные евреи всегда стремятся её читать.

Вечером и утром Симхат Тора иудеи проводят в синагогах гакафот, торжественное шествие со свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги, на котором читается Тора.

Самыми важными праздниками для религиозных евреев являются Йом-Киппур, Песах, Шавуот и Суккот, но в Советском союзе евреи традиционно придавали празднику Симхат Тора особое значение.

Еврейский календарь, по которому идет 5787 год, является лунно-солнечным. Каждая календарная дата приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года.

В 2023 году Шмини Ацерет, а в Израиле и Симхат Тора, отмечались 7 октября. В этот день бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и запустили по стране тысячи ракет. Количество жертв, в первую очередь гражданских, составило не менее 1 400 человек. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста. По еврейскому календарю с трагических событий в Шмини Ацерет пройдет 3 года.

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