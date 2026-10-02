Семья погибшего баскетболиста Тиммы увеличит исковые требования к певице Седоковой

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой в 2024 году в Москве, продолжает судиться с его бывшей женой, певицей Анной Седоковой, за наследство спортсмена. Сумма 37-миллионного иска родственников Тиммы может увечиться в 3 раза в связи с обнаружением имущества, купленного баскетболистом до брака.

Как стало известно "МК", на заседании в Останкинском суде в эту пятницу представители семьи Тиммы попросили уточнить предмет иска. По новым данным от регистрирующего органа на певицу была зарегистрирована не только квартира, уже указанная в иске, но и три нежилых помещения на Шелепихинской набережной.

— Стоит отметить, что данные объекты недвижимости не являются совместно нажитым имуществом, а являются имуществом Яниса Тиммы и были неправомерно зарегистрированы ответчиком на себя, — пояснил адвокат истца.

После прошлого заседания родственники баскетболиста узнали, что Янис Тимма заключил с застройщиком три договора долевого участия еще до брака. Затем имущество было переоформлено на Седокову через Росреестр на основании предъявленного ею брачного договора.

Представитель истца также попросил суд истребовать информацию о размере денежных средств, находившихся на расчетных счетах Седоковой, и направить соответствующие запросы на три договора участия в строительстве. Суд удовлетворил ходатайства.

Сторона ответчика сообщила, что срок исковой давности для оспаривания брачного договора истек еще в прошлом году.

После заседания представитель истца Маргарита Гаврилова заявила, что формулировка о передаче «всего имущества, приобретенного до брака, во время и после брака», которая есть в брачном договоре, кажется ей неправдоподобной.

— Договор ничтожен, его не существует. Если бы суд хотя бы на одну десятую принял бы позицию ответчика, сегодня не было бы никаких запросов и ходатайств. Я вам хочу сказать, как профессиональный юрист: у ничтожной сделки нет срока исковой давности. То, что заявила сейчас сторона ответчика — это довольно сомнительно , — рассказала Гаврилова.

Адвокат отметила, что, по ее мнению, Седокова подала заявление на получение наследства именно потому, что не уверена в том, что суд признает действительным ее брачный договор. При этом имущество Тиммы, которое у него появилось до брака, не будет делится пополам между семьей баскетболиста и певицей. Седоковой как одной из четверых наследников, среди которых родители Яниса Тиммы и его сын, достанется всего лишь четверть. Но право на наследство за ней сохранилось, потому что на момент смерти Яниса развод еще не вступил в законную силу. Гаврилова добавила, что сумма иска к Седоковой увеличится как минимум в три раза.

Татьяна Стукалова, представляющая интересы певицы, сказала, что брачный договор существовал и исполнялся, и он корректен с точки зрения норм РФ, несмотря на то, что был заключен в США.

— Срок искового требования начинается не с того момента, когда истцу стало известно о якобы нарушенном праве и не с того момента, когда было заведено наследственное дело, а с тех пор, когда брачный договор начал исполняться, — рассказала Стукалова.

По поводу единственной квартиры, купленной в период брака, юрист сказала, что именно Седокова оплатила за нее ипотеку со своего счета, и доказательства этому были представлены сегодня суду. Стукалова отметила, что оба супруга — Анна Седокова и Янис Тимма — имели квартиры еще до брака, часть из которых продали, а деньги "прожили и проели" в период проживания в США.

— То, что Янис Тимма платил за все квартиры сам, — фантазия истца, — заявила представитель певицы.

Следующее заседание состоится 30 октября.