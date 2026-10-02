SHAMAN намекнул о расставании с возлюбленной

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, 1 октября представил новую композицию «Прощай, моя любовь» и клип на нее. Видео выполнено в черно-белой стилистике, а сюжет песни посвящен болезненному расставанию.
О выходе новинки исполнитель сообщил у себя в соцсетях. Артист отметил, что существуют слова, способные разделить жизнь человека на «до» и «после», после чего предложил поклонникам познакомиться с новой работой.
Напомним, что в ноябре 2025 года SHAMAN зарегистрировал брак с Екатериной Мизулиной. О своих отношениях пара публично объявила несколькими месяцами ранее. Для регистрации брака супруги выбрали ДНР.
Личная жизнь артиста неоднократно становилась предметом обсуждений в интернете. При этом оснований напрямую связывать содержание новой композиции с отношениями Дронова и Мизулиной на данный момент нет.
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