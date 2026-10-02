Штурм прокомментировала слухи о криминальном следе в смерти Соседова

Внезапную смерть музыкального критика и тележурналиста Сергея Соседова по-прежнему активно обсуждают и в шоу-бизнесе, и социальных сетях. Часть людей не могут поверить, что, казалось бы, банальное падение с лестницы может привести к смерти. Некоторые полагают, что в смерти Соседова мог присутствовать криминальный след. Близкая подруга музыкального критика Наталья Штурм высказала свое мнение на этот счет.

В Сети регулярно появляются комментарии от людей, которые не верят, что критик мог уйти из жизни после падения. Они полагают, что в этой истории может быть много недосказанного.

– Я видела подобные сообщения в Интернете, – говорит Наталья Штурм, которая близко дружила с Соседовым. – Это типичный хайп на смерти, когда пытаются оттянуть на себя внимание, получить лайки и просмотры.

Штурм в официальной версии смерти Соседова не сомневается. Напомним, что Сергей неудачно упал в гостинице, получив в результате падения перелом основания черепа. В результате чего произошло обширное кровоизлияние, а далее – отек мозга.

– В конце прошлого года Сережа сломал ногу, – делится Наталья. – Он лежал несколько недель. Ему сделали снимок и вынесли ошибочный диагноз, что он будет прикован к постели. Хотя теперь, может быть, и не ошибочный… У него в тот период была сильная депрессия. Он говорил: «Я не хочу быть овощем, я не хочу быть неподвижным. Моя жизнь заканчивается». Ему сказали, что у него кости неправильно срастаются, и он не сможет ходить. После чего мы увидели, что он нормально ходит. И вроде бы все восстановилось. Я предполагаю, что, возможно, именно нога и дала сбой, в результате чего произошло падение, – делится певица. – Может быть, у него возникла очень резкая боль в моменте, поэтому он не устоял и упал, не сгруппировавшись. Мое предположение – такое. Потому что очень странное падение. Я все время смотрю теперь на лестницы и думаю: как же можно было так упасть, чтобы умереть? Люди падают, ломаются, получают травмы, но так, чтобы из-за этого – перелом основания черепа… Я согласна, что это странно. Но не согласна с конспирологическими версиями, что кто-то ему помог уйти из жизни. Был свидетель – человек, который все это видел… Плюс камеры видеонаблюдения, которые подтвердили все. Считаю, что лучше не додумывать, а лишний раз помянуть Сережу добрым словом.