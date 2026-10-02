СКР объявил в розыск двух бывших министров обороны Украины

Российское следствие пришло к выводу, что два бывших руководителя оборонного ведомства Украины — Алексей Резников и Михаил Федоров — причастны к силовым акциям против мирных жителей населения Донбасса. Оба бывших чиновника также были в составе Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По данным следствия, в 2021–2023 и 2026 годах эти лица давали подчинённым указания и распоряжения, обеспечивая проведение карательных военизированных операций в ДНР и ЛНР. В рамках уголовного дела о бесчеловечном обращении с гражданскими их участие признано установленным. В итоге следствие вынесло в отношении обоих бывших министров постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их розыск за пределами Украины.

Резников стоял во главе Минобороны Украины с 4 ноября 2021 года. Ранее он был вице-премьером и отвечал за реинтеграцию неподконтрольных территорий, а также представлял Киев в контактной группе по Донбассу. 5 сентября 2023 года он был отправлен в отставку

Федоров получил портфель министра обороны 14 января 2026 года. Ранее он был первым вице-премьером и главой цифрового ведомства Украины. Об уходе с должности он заявил 15 июля, проработав в этой роли около шести месяцев. Других деталей СКР не раскрыл.

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