Снимок с интеллектом: почему ИИ видит диагноз, а врач — пациента

Нужно ли разрешать искусственному интеллекту диагностировать свои болезни

СМИ пишут, что россияне все чаще доверяют нейросетям расшифровку МРТ и КТ. Действительно, достаточно загрузить снимок или медицинское заключение в чат — и через несколько секунд искусственный интеллект объяснит, что у вас не так с позвоночником, коленом или легкими. Причем зачастую гораздо понятнее, чем написано в заключении рентгенолога. Но можно ли после такого «приема» обойтись без настоящего врача? И как отличить полезную подсказку от опасной ошибки?

Потому что объяснить диагноз и поставить его, назначить лечение и быть ответственным — совершенно разные вещи.

— Современные алгоритмы анализа медицинских изображений — это системы глубокого обучения, которые тренируются на огромных базах данных: сотнях тысяч МРТ, КТ и рентгеновских снимков, уже прочитанных врачами, — объясняет Павел Семиченков, врач высшей категории, хирург, травматолог-ортопед. — Нейросеть учится распознавать паттерны — то, что человеческий глаз может пропустить или недооценить.

Иными словами, компьютер ищет на изображении признаки заболеваний, с которыми уже встречался во время обучения. Он способен обнаруживать повреждения связок, изменения суставов, подозрительные образования и другие отклонения. Причем делает это достаточно быстро.

Однако здесь необходимо различать две технологии. Первая — специализированные медицинские системы, созданные для анализа определенных видов изображений и прошедшие необходимые проверки. Вторая — обычные общедоступные чат-боты, куда пациент самостоятельно загружает фотографии снимков или текст заключения. Возможности и надежность этих инструментов далеко не всегда одинаковы.

— В некоторых направлениях, например при анализе снимков грудной клетки или маммографии, точность алгоритмов уже сравнима с врачебной, — отмечает Павел Семиченков. — В ряде задач, связанных с обнаружением ранних признаков остеоартроза или скрытых переломов, ИИ превосходит среднего рентгенолога по скорости и чувствительности.

Но это относится к конкретным алгоритмам и задачам, а не ко всем подряд доступным для пользователей нейросетям.

Когда компьютер полезнее очереди к врачу

Представим человека, который сделал МРТ колена. В заключении написано: «Дегенеративные изменения заднего рога медиального мениска, хондромаляция надколенника». До приема ортопеда еще неделя. Пациент не понимает, можно ли ему ходить, заниматься спортом и насколько все вообще серьезно.

В такой ситуации нейросеть действительно может помочь. Не поставить точный диагноз, а хотя бы перевести заключение на понятный язык, объяснить значения терминов и подсказать, какие вопросы задать специалисту.

Главная опасность самостоятельной диагностики заключается в том, что искусственный интеллект может объяснить все очень убедительно, даже когда ошибается.

Например, на снимке обнаруживается изменение, которое алгоритм трактует как патологию. Пациент пугается, ищет дорогостоящие обследования, начинает задумываться об операции. А врач после осмотра объясняет: это рядовая возрастная особенность.

Возможна и обратная ситуация. Нейросеть не замечает опасного изменения, человек успокаивается и откладывает необходимое посещение врача.

— На снимках МРТ есть много артефактов, нечеткостей, возрастных изменений, которые алгоритм может принять за патологию, — предупреждает Павел Семиченков. — В сложных случаях, когда признаки заболевания неочевидны или смешаны с другими, нейросеть может выдать ложноположительный результат, создавая у пациента лишнюю тревогу и повод для ненужного обследования.

Не менее важно качество исходного изображения. Фотография пленки, сделанная телефоном при плохом освещении, и полноценное исследование в медицинском формате DICOM — совсем не одно и то же. По нескольким фотографиям невозможно надежно оценить все серии и последовательности МРТ.

Поэтому ответ чат-бота «у вас нет серьезных изменений» не может служить основанием для отказа от консультации.

Почему снимок не расскажет, где болит

Допустим, у двух пациентов одинаковые изменения на МРТ позвоночника. Но один бегает по утрам и вообще прекрасно себя чувствует, а другой с трудом встает с постели. Картинка похожая, а лечение может понадобиться совершенно разное.

Именно поэтому врачу недостаточно увидеть снимок.

— Диагноз всегда ставится в контексте клинической картины: истории болезни, образа жизни, результатов осмотра, сопутствующих симптомов, — объясняет эксперт. — Без этого даже самый точный снимок может быть интерпретирован неверно.

Врач проверяет подвижность сустава, мышечную силу, чувствительность, рефлексы. Уточняет, когда появилась боль, что ее усиливает и какие лекарства принимает пациент. Иногда обнаруженное на МРТ изменение вообще оказывается случайной находкой.

— Ортопед не просто смотрит снимок. Он анализирует заключение нейросети, сопоставляет его с клинической картиной, ставит окончательный диагноз и предлагает план лечения, объясняет риски и принимает решение вместе с пациентом, — говорит специалист.

Пять правил для тех, кто уже советуется с ИИ

Первое. Если у вас на руках заключение МРТ или КТ, попросите нейросеть объяснить непонятные термины. Это полезнее, чем требовать поставить окончательный диагноз.

Второе. Уточняйте, какие изменения обычно бывают случайными находками, а какие требуют обсуждения с врачом. Но не воспринимайте ответ как оценку именно вашего случая.

Третье. Не начинайте и не отменяйте лечение по совету чат-бота. Особенно если речь идет о лекарствах, инъекциях, операции или отказе от нее.

Четвертое. При сильной или нарастающей боли, слабости в конечностях, нарушениях чувствительности, последствиях травмы и других тревожных симптомах обращайтесь к врачу, не дожидаясь ответа нейросети. При внезапном параличе, нарушении речи, сильной боли в груди или затрудненном дыхании нужна экстренная помощь.

Пятое. Используйте ИИ для подготовки к консультации. Попросите составить список вопросов врачу: что означает находка, связана ли она с симптомами, нужны ли дополнительные исследования, какие существуют варианты лечения.

Да, нейросеть может прочитать заключение за несколько секунд. Но она не спросит, как вы сегодня спали, почему хромаете и что произошло перед тем, как заболела ваша спина.

Есть и еще один нюанс. Когда человек загружает медицинские документы в общедоступный сервис, он передает ему сведения о своем здоровье. Поэтому перед отправкой стоит хотя бы удалить фамилию, дату рождения и другие персональные данные, а так