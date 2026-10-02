Собянин: Колледж московского транспорта — пример изменений в профобразовании

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX сообщил, что Колледж московского транспорта является примером масштабных изменений современного среднего профессионального образования.

«Одно из старейших учебных заведений столицы было основано в 1921 году как школа ученичества Северных железных дорог. Сегодня это крупнейший колледж, готовящий специалистов для транспортной отрасли», — написал столичный градоначальник. Он обратил внимание на то, что в состав колледжа входят три образовательные площадки в районах Красносельский, Головинский и Ивановское.

Глава столицы указал, что в колледже обучаются 4,2 тысячи студентов по 17 востребованным профессиям и специальностям, которые связаны с такими направлениями, как управление и обслуживание подвижного состава, ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры, автоматики и энергетики, а также с перевозками, сервисом, логистикой и документацией.

Публикация мэра свидетельствует, что в последние годы в колледже ведется масштабная работа по модернизации образовательного пространства, обустройству новых мастерских и учебных кабинетов для практических занятий по всем направлениям подготовки. С 2023 по 2026 год переоборудованы и дооснащены 42 кабинета, 15 лабораторий и пять мастерских.

Собянин поделился, что стратегическим партнером колледжа является Московский метрополитен, специалисты которого участвуют в разработке образовательных программ, а студенты осваивают знания и навыки, которые потребуются им на конкретном рабочем месте.

«Уже с первого курса ребята один день в неделю учатся на площадках метрополитена, со второго — проходят практику в профильных подразделениях. Практические занятия составляют 70% программы обучения», — рассказал столичный градоначальник.

Сообщение мэра Москвы также гласит, что совместно с Московским метрополитеном с 2021-го реализуется образовательный проект «Нам с тобой по пути», направленный на выстраивание карьерных траекторий и раннее трудоустройство студентов. Так, было подготовлено шесть новых программ и актуализировано еще 20. Кроме того, вместе с Московским метрополитеном в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательно-производственный центр (кластер) «Московский транспорт», на базе которого разработано свыше 200 программ подготовки.

Столичный градоначальник дополнил, что каждый год Московский метрополитен формирует заказ на обучение специалистов с учетом потребностей своих подразделений и принимает участие в создании образовательных программ колледжа. С первого курса ребята один день в неделю учатся на площадках метрополитена, а со второго — проходят практику в его профильных подразделениях (свыше двух тысяч студентов с 2021-го). Ежегодно к аттестации выпускников привлекают более 100 сотрудников столичного метро.

Глава российской столицы подчеркнул, что тесное сотрудничество позволяет колледжу выпускать молодых специалистов, знакомых с рабочими процессами и оборудованием будущего места трудоустройства. В свою очередь, метрополитен получает высококвалифицированные кадры для действующих и новых объектов. С начала реализации совместного проекта в метро трудоустроены и успешно работают более 1,2 тысячи выпускников колледжа московского транспорта.

Помимо этого, в числе ключевых партнеров учебного заведение — Российские железные дороги (РЖД), Центральная пригородная пассажирская компания, Мосгортранс, холдинг «Метровагонмаш-Сервис», Мослифт и Карачаровский механический завод, добавил столичный градоначальник.