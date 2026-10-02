Стали известны причастные к ударам БПЛА по Нижнекамску и пляжу под Геленджиком

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Олегу Иващенко и командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Им инкриминируют причастность к удару дрона по пляжной зоне в Архипо-Осиповке и к масштабной атаке на Нижнекамск. Об этом сообщили в СК.
Кроме того, следствие вменяет им нападения на судно «Ана» под флагом Ирана и российское судно «Навис-1» в Волго-Каспийском морском судоходном канале.
По данным СК, в результате этих терактов погиб 21 человек, среди них были дети. Иващенко и Бровди объявлены в международный розыск. О новых обвинениях доложено главе ведомства Александру Бастрыкину на совещании в Луганске.
Ранее столичный Басманный суд заочно арестовал Иващенко и Бровди по делу о терактах в Старобельске и Брянской области.
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