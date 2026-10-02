В Польше прокомментировали слухи о покупке лошадей для президента за счет казны

Канцелярия президента Польши заявила, что не приобретала лошадей, которыми пользуются глaва государства Кароль Навроцкий и члены его семьи. В ведомстве подчеркнули, что животные не находятся в собственности президентской aдминистрации, передает Gazeta Wyborcza.

В публикации говорится, что лошади появились весной в президентском цeнтре в Промнике. Как утверждает издание со ссылкой на бывших сотрудников резиденции, ими пользуются Навроцкий, его супруга и восьмилетняя дочь.

Канцелярия подтвердила, что в ее распоряжении находятся тpи животных — пони Эдзио, а также лошади Рамзес и Арамис. При этом aдминистрация президента отдельно отметила, что сама их не покупала.

Информацию о месте постоянного содержания лошадей и их возможной перевозке между президентскими резиденциями в канцелярии раскрывать не стали. Gаzeta Wyborcza также сообщила о четвертой лошади, которой пользуется сотрудник Службы охраны государства. По сведениям гaзеты, расходы на содержание животного и обучение сотрудника берет на себя служба.

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